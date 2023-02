Berounští v letošní zimní přípravě porazili Rapid Plzeň 4:1 a vyzráli i na Slavoj Mýto, který zdolali těsně 3:2. Na Radnice, tedy další tým z přeboru Plzeňského kraje, si ale nepřišli. Sobotní zápas, který hostila umělá tráva na Máchovně, skončil nerozhodným výsledkem 1:1. „Dostali jsme se zásluhou branky Martina Habra do vedení, ale domácí ještě do poločasu srovnali skóre po naší chybě a rychlém brejku. Beroun byl určitě kombinačně zdatnější než my, ale my jsme bojovali," sdělil v hodnocení pro Deník radnický kormidelník Pavel Aubrecht.