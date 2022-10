„Myslím si, že utkání se Žákavou jsme měli většinu času pod kontrolou. Věděli jsme, že mají silné krajní záložníky, a že jsou právě díky hře křídelními prostory velice nepříjemní. Trenér nás na to před samotným zápasem upozorňoval a říkal nám, jak máme k soupeři přistupovat. Myslím si, že se nám to ve výsledku všechno povedlo," pochvaloval si fotbalista Sušice Lukáš Hájek, jenž si v zápase s týmem z jižní části Plzeňska připsal jednu branku.

Fotbalisté TJ Sušice (na archivním snímku hráči v modrých dresech) deklasovali v 11. kole krajské I. A třídy soupeře z FK Žákava vysoko 6:2.Zdroj: David Koranda

Skóre utkání otevřel už v 8. minutě domácí Jakub Štěch, ale za hosty vyrovnal o chvíli později čtyřicetiletý Jan Aubrecht. „Branka, která nás mrzí, protože jsme ji dostali ze standardní situace, když jsme se rozestoupili ve zdi. Zbytečný gól," lamentoval Hájek. „Zápas se po našem dobrém úvodu trošku srovnal. Vypadli jsme z tempa a přežili pár šancí soupeře. Naštěstí se nám povedlo vstřelit gól do šatny a vedli jsme 2:1," oddechl si fotbalista Sušice.

I přesto bylo utkání s loňským účastníkem baráže o postup do krajského přeboru po prvním dějství i nadále otevřené. „Do druhé půle jsme šli s tím, že hlavně nesmíme zaspat jeho začátek, že musíme neustále presovat, být aktivní a nejlépe přidat další branky," prozradil Lukáš Hájek obsah poločasové rozpravy v kabině. A plán se domácím kopáčům povedlo dodržet.

V 50. minutě přidal třetí branku kapitán týmu Tomáš Klíma, a i když hosté s pomocí další standardní situace snížili, za chvíli už to bylo 5:2 ve prospěch Sušice. „Naštěstí nás branka na 3:2 nepoložila a naopak jsme nastartovali gólostroj a připsali si další tři body do tabulky," těšilo Hájka, jenž po dlouhém zranění dostal po čase šanci ukázat se v základní sestavě.

„Nebylo to pro mě vůbec jednoduché. Po fyzické stránce se sice cítím dobře, ale v utkání je to přece jen malinko jiné. Zápasová praxe mi chybí, o to víc cením toho, že se mi podařilo vstřelit branku na 4:2, a že jsme před svými fanoušky zvítězili tak vysokým rozdílem," liboval si brzy již čtyřiadvacetiletý hráč.

„Věřím, že jsem trenéra přesvědčil, že do základu patřím. Jediná škoda je, že nám teď o víkendu vypadne zápas kvůli situaci v Přešticích," posteskl si Lukáš Hájek nad tím, že rezerva třetiligového ROBSTAVU byla ze soutěže na začátku sezony vyloučena, a tak o víkendu Sušice hrát nebude.

TJ Sušice - FK Žákava 6:2

Poločas: 2:1. Branky: 44. a 66. Marek, 8. Štěch, 50. Klíma, 61. Hájek, 79. Krůs - 14. Aubrecht, 59. Pivetz vlastní. Rozhodčí: Šimek - Rubáš, Přibyl. ŽK: 2:1 (61. Hájek, 70. Budil - 84. Smazal). Diváci: 129. Sestava TJ Sušice: Skála - Pivetz (73. Vystrčil), Kodýdek, Marek, Hájek (83. Sivák), Štěch, Klíma, Králík (73. Krůs), Míčka, Budil (80. Patrik Hubáček), Podlipský (73. Kysilka). Trenér: Pavel Hrubec. Sestava FK Žákava: Vykoupil - Aubrecht (60. Štětina), Bouda, Marek Soukup (60. Šimek), S. Nekola, Boukal (46. Martin Soukup), Skala, Drugda, Smazal. Trenér: Václav Maněna.

