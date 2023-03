/ROZHOVOR, FOTOGALERIE/ Zápas dvou rozdílných poločasů. I tak by se dal ve zkratce popsat nedělní střet fotbalistů FK Okula Nýrsko proti borcům z Tlumačova. Utkání 18. kola krajského přeboru, které hostila umělá tráva v Domažlicích, nakonec skončilo nerozhodně 2:2. Start sice po úvodním dějství vedl díky dvěma zásahům Martina Schneidera 2:0, ale Okula po obrátce zabrala a vyrovnala. A připsala si na svoje konto již třetí remízu v jarní polovině sezony.

Kapitán fotbalistů FK Okula Nýrsko Jan Čanecký. | Foto: Aneta Kalivodová

„Utkání s Tlumačovem na umělém trávníku v Domažlicím hodnotím nepříznivě. Náš tým je zvyklý na větší hřiště, a hlavně na klasický trávník. To byl jeden z důvodů, proč jsme nepředvedli tak dobrý výkon a spíš jsme se přizpůsobili hře a taktice soupeře. I proto jsme v prvním poločase inkasovali dvě branky,“ tvrdí čtyřiadvacetiletý kapitán nýrských fotbalistů Jan Čanecký.

Brzy po změně stran jste ovšem dvěma rychlými góly vyrovnali…

V poločase trenér musel udělat pár změn, jinak bychom možná dopadli mnohem hůře. Důležité bylo, že poslal (kouč) dopředu Tomáše Rubáše a Jakuba Pavlíka, kteří tam prodali svůj důraz a výšku v osobních soubojích. Tato taktika se nám nakonec vyplatila, protože oba borci dokázali skórovat hned na začátku druhého poločasu.

A rázem jste byli psychicky na koni, takže se nabízí otázka: nešlo ze zápasu přece jen vytěžit víc? Do závěrečného hvizdu zbývalo ještě 35 minut…

Naprosto souhlasím. Ve zbývajícím čase jsme mohli vytěžit mnohem více, ale bohužel se nám nepodařilo proměnit šance, které jsme si vytvořili. Jinak bych chtěl ale všechny kluky pochválit, že to nevzdali a do poslední minuty bojovali.

Jan Čanecký v akci (snímek ze zápasu proti Tlumačovu).Zdroj: Aneta Kalivodová

Tři zápasy, tři remízové výsledky, tím pádem "jen" tři získané body. Jste spokojení s tím, jak jste zahájili jarní část sezony?

Já osobně moc spokojený nejsem. Myslel jsme si, že po zimní přípravě a soustředění, které jsme odmakali, budeme mít po třech zápasech devět bodů. Ale musíme se spokojit se současnými třemi body a v nadcházejících zápasech konečně zabrat a zvítězit.

Jaké jsou vůbec cíle nýrského týmu pro druhou půlku letošního ročníku?

Cíle jsou jasné. Především chceme bojovat v horní části tabulky a potrápit soupeře, kteří jsou nad námi. Dále chceme více zapojovat a zabudovat do kádru mladší hráče, kteří se k nám připojili z dorostu.

V příštím kole hrajete už konečně doma (snad). Hostíte Rapid, se kterým jste se utkali i v zimní přípravě. Jaké utkání očekáváte?

Také doufám, že už budeme moci vyběhnout na náš pažit a předvést fanouškům pořádný fotbal. S Rapidem Plzeň jsme se již utkali v přípravném období a dokázali jsme nad ním zvítězit. Budeme se snažit, abychom se na toto utkání dokázali dostatečně připravit a opět soupeře porazili.

