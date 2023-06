Docela dlouho byli na padáka, ale v minulém kole porazili Horní Břízu a díky zaváhání Rokycan se odpoutali ze sestupových příček. A pokud fotbalisté SK Klatovy 1898 porazí v sobotním utkání 30. kola divizní skupiny A doma pražskou Aritmu, mohou si definitivně oddechnout.

15. kolo FORTUNA divize A: SK Aritma Praha - SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) 0:2 (0:1). | Foto: Deník/Martin Mangl

„S Aritmou se bude jednat o jeden z nejdůležitějších zápasů za ty roky, co hrajeme divizi. Půjdeme do toho s cílem vyhrát, jelikož nám ani nic jiného nezbývá,“ uvědomuje si klatovský kapitán Milan Mészáros, jeden ze zkušenějších hráčů tradičního týmu z Pošumaví. Klatovští by rádi zopakovali výsledek z podzimního vzájemného měření sil v Praze, kde zvítězili 2:0.

FOTO: Jiskra na závěr uhrála bod, teď ji čeká baráž o postup do druhé ligy

„Tam jsme předvedli asi nejlepší výkon v sezoně, na to budeme chtít navázat,“ přeje si. Sám ale připouští, že vzhledem k enormní důležitosti střetnutí, může mít mančaft malinko svázané nohy. „Samozřejmě to může být trošku nervózní, jako byl náš začátek minulého utkání v Horní Bříze, ale jestli se chceme udržet, musíme bojovat za každou cenu až do konce,“ přemýšlí nahlas.

1/55 Zdroj: Deník/Martin Mangl 15. kolo FORTUNA divize A: SK Aritma Praha - SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) 0:2 (0:1). 2/55 Zdroj: Deník/Martin Mangl 15. kolo FORTUNA divize A: SK Aritma Praha - SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) 0:2 (0:1). 3/55 Zdroj: Deník/Martin Mangl 15. kolo FORTUNA divize A: SK Aritma Praha - SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) 0:2 (0:1). 4/55 Zdroj: Deník/Martin Mangl 15. kolo FORTUNA divize A: SK Aritma Praha - SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) 0:2 (0:1). 5/55 Zdroj: Deník/Martin Mangl 15. kolo FORTUNA divize A: SK Aritma Praha - SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) 0:2 (0:1). 6/55 Zdroj: Deník/Martin Mangl 15. kolo FORTUNA divize A: SK Aritma Praha - SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) 0:2 (0:1). 7/55 Zdroj: Deník/Martin Mangl 15. kolo FORTUNA divize A: SK Aritma Praha - SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) 0:2 (0:1). 8/55 Zdroj: Deník/Martin Mangl 15. kolo FORTUNA divize A: SK Aritma Praha - SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) 0:2 (0:1). 9/55 Zdroj: Deník/Martin Mangl 15. kolo FORTUNA divize A: SK Aritma Praha - SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) 0:2 (0:1). 10/55 Zdroj: Deník/Martin Mangl 15. kolo FORTUNA divize A: SK Aritma Praha - SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) 0:2 (0:1). 11/55 Zdroj: Deník/Martin Mangl 15. kolo FORTUNA divize A: SK Aritma Praha - SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) 0:2 (0:1). 12/55 Zdroj: Deník/Martin Mangl 15. kolo FORTUNA divize A: SK Aritma Praha - SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) 0:2 (0:1). 13/55 Zdroj: Deník/Martin Mangl 15. kolo FORTUNA divize A: SK Aritma Praha - SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) 0:2 (0:1). 14/55 Zdroj: Deník/Martin Mangl 15. kolo FORTUNA divize A: SK Aritma Praha - SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) 0:2 (0:1). 15/55 Zdroj: Deník/Martin Mangl 15. kolo FORTUNA divize A: SK Aritma Praha - SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) 0:2 (0:1). 16/55 Zdroj: Deník/Martin Mangl 15. kolo FORTUNA divize A: SK Aritma Praha - SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) 0:2 (0:1). 17/55 Zdroj: Deník/Martin Mangl 15. kolo FORTUNA divize A: SK Aritma Praha - SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) 0:2 (0:1). 18/55 Zdroj: Deník/Martin Mangl 15. kolo FORTUNA divize A: SK Aritma Praha - SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) 0:2 (0:1). 19/55 Zdroj: Deník/Martin Mangl 15. kolo FORTUNA divize A: SK Aritma Praha - SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) 0:2 (0:1). 20/55 Zdroj: Deník/Martin Mangl 15. kolo FORTUNA divize A: SK Aritma Praha - SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) 0:2 (0:1). 21/55 Zdroj: Deník/Martin Mangl 15. kolo FORTUNA divize A: SK Aritma Praha - SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) 0:2 (0:1). 22/55 Zdroj: Deník/Martin Mangl 15. kolo FORTUNA divize A: SK Aritma Praha - SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) 0:2 (0:1). 23/55 Zdroj: Deník/Martin Mangl 15. kolo FORTUNA divize A: SK Aritma Praha - SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) 0:2 (0:1). 24/55 Zdroj: Deník/Martin Mangl 15. kolo FORTUNA divize A: SK Aritma Praha - SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) 0:2 (0:1). 25/55 Zdroj: Deník/Martin Mangl 15. kolo FORTUNA divize A: SK Aritma Praha - SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) 0:2 (0:1). 26/55 Zdroj: Deník/Martin Mangl 15. kolo FORTUNA divize A: SK Aritma Praha - SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) 0:2 (0:1). 27/55 Zdroj: Deník/Martin Mangl 15. kolo FORTUNA divize A: SK Aritma Praha - SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) 0:2 (0:1). 28/55 Zdroj: Deník/Martin Mangl 15. kolo FORTUNA divize A: SK Aritma Praha - SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) 0:2 (0:1). 29/55 Zdroj: Deník/Martin Mangl 15. kolo FORTUNA divize A: SK Aritma Praha - SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) 0:2 (0:1). 30/55 Zdroj: Deník/Martin Mangl 15. kolo FORTUNA divize A: SK Aritma Praha - SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) 0:2 (0:1). 31/55 Zdroj: Deník/Martin Mangl 15. kolo FORTUNA divize A: SK Aritma Praha - SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) 0:2 (0:1). 32/55 Zdroj: Deník/Martin Mangl 15. kolo FORTUNA divize A: SK Aritma Praha - SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) 0:2 (0:1). 33/55 Zdroj: Deník/Martin Mangl 15. kolo FORTUNA divize A: SK Aritma Praha - SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) 0:2 (0:1). 34/55 Zdroj: Deník/Martin Mangl 15. kolo FORTUNA divize A: SK Aritma Praha - SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) 0:2 (0:1). 35/55 Zdroj: Deník/Martin Mangl 15. kolo FORTUNA divize A: SK Aritma Praha - SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) 0:2 (0:1). 36/55 Zdroj: Deník/Martin Mangl 15. kolo FORTUNA divize A: SK Aritma Praha - SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) 0:2 (0:1). 37/55 Zdroj: Deník/Martin Mangl 15. kolo FORTUNA divize A: SK Aritma Praha - SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) 0:2 (0:1). 38/55 Zdroj: Deník/Martin Mangl 15. kolo FORTUNA divize A: SK Aritma Praha - SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) 0:2 (0:1). 39/55 Zdroj: Deník/Martin Mangl 15. kolo FORTUNA divize A: SK Aritma Praha - SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) 0:2 (0:1). 40/55 Zdroj: Deník/Martin Mangl 15. kolo FORTUNA divize A: SK Aritma Praha - SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) 0:2 (0:1). 41/55 Zdroj: Deník/Martin Mangl 15. kolo FORTUNA divize A: SK Aritma Praha - SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) 0:2 (0:1). 42/55 Zdroj: Deník/Martin Mangl 15. kolo FORTUNA divize A: SK Aritma Praha - SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) 0:2 (0:1). 43/55 Zdroj: Deník/Martin Mangl 15. kolo FORTUNA divize A: SK Aritma Praha - SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) 0:2 (0:1). 44/55 Zdroj: Deník/Martin Mangl 15. kolo FORTUNA divize A: SK Aritma Praha - SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) 0:2 (0:1). 45/55 Zdroj: Deník/Martin Mangl 15. kolo FORTUNA divize A: SK Aritma Praha - SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) 0:2 (0:1). 46/55 Zdroj: Deník/Martin Mangl 15. kolo FORTUNA divize A: SK Aritma Praha - SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) 0:2 (0:1). 47/55 Zdroj: Deník/Martin Mangl 15. kolo FORTUNA divize A: SK Aritma Praha - SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) 0:2 (0:1). 48/55 Zdroj: Deník/Martin Mangl 15. kolo FORTUNA divize A: SK Aritma Praha - SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) 0:2 (0:1). 49/55 Zdroj: Deník/Martin Mangl 15. kolo FORTUNA divize A: SK Aritma Praha - SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) 0:2 (0:1). 50/55 Zdroj: Deník/Martin Mangl 15. kolo FORTUNA divize A: SK Aritma Praha - SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) 0:2 (0:1). 51/55 Zdroj: Deník/Martin Mangl 15. kolo FORTUNA divize A: SK Aritma Praha - SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) 0:2 (0:1). 52/55 Zdroj: Deník/Martin Mangl 15. kolo FORTUNA divize A: SK Aritma Praha - SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) 0:2 (0:1). 53/55 Zdroj: Deník/Martin Mangl 15. kolo FORTUNA divize A: SK Aritma Praha - SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) 0:2 (0:1). 54/55 Zdroj: Deník/Martin Mangl 15. kolo FORTUNA divize A: SK Aritma Praha - SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) 0:2 (0:1). 55/55 Zdroj: Deník/Martin Mangl 15. kolo FORTUNA divize A: SK Aritma Praha - SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) 0:2 (0:1).

Klatovští se mohou v soutěži zachránit, i kdyby doma v derniéře nebodovali, má to však jeden velký háček - to by totiž museli fandit Komárovu, aby porazil Rokycany. „Nemá cenu sledovat jiné zápasy. Záchranu máme ve svých rukách, takže se musíme soustředit především sami na sebe,“ má jasno Mészáros.

Z divize letos zcela jistě sestupuje Horní Bříza a Tochovice. Poslední lístek do stanice krajský přebor, o který však nikdo nestojí, připadne právě Klatovanům, Rokycanům, nebo příbramskému béčku. V nejhorší pozici jsou Rokycanští, kterým k záchraně nemusí v posledním zápase sezony stačit ani výhra.

Ale pokud uspějí, stejně jako Klatovy, a plzeňský Petřín vyhraje na půdě rezervního týmu druholigové Příbrami, černý Petr zbyde právě na Středočechy. Karty jsou rozdány, jdeme hrát. O posledním sestupujícím by mělo být jasno v sobotu po sedmé hodině večerní.

Fotbalový program / kam za fotbalem

FORTUNA ČFL, skupina A – pátek (dnes) 18.00: ROBSTAV Přeštice – Bohemians Praha B (hř. Zbůch), neděle 10.30: Viktoria Plzeň B – Karlovy Vary.



FORTUNA divize A – pátek (dnes) 18.00: Jiskra Domažlice B – SENCO Doubravka, sobota 14.00: Tochovice – Horní Bříza, 17.00: Příbram B – Petřín Plzeň, Klatovy – Aritma Praha, Rokycany – Komárov.



Krajský přebor – pátek (dnes) 18.00: Chotíkov – Slavia Vejprnice, sobota 10.15: Nýrsko – Sokol Radnice, 10.30: Lhota – Petřín Plzeň B, 15.00: Tlumačov – Černice, 16.00: Nepomuk – Staňkov, Tachov – Zruč, 18.00: Rapid Plzeň – Baník Stříbro, neděle 18.00: Holýšov – Mýto.



I. A třída – pátek (dnes) 18.00: Mochtín – Sokol Kralovice, sobota 14.00: Bolevec – Křimice, 16.00: Dynamo Horšovský Týn – START Luby, 17.00: Chlumčany – Dlouhý Újezd, 18.00: Bohemia Kaznějov – Sušice, neděle 16.00: Malesice – Žákava, 18.00: Rokycany B – Smíchov Plzeň.



I. B třída, skupina A – sobota 13.00: Bělá nad Radbuzou – Tlučná, 14.00: Koloveč – Mrákov, Klenčí – Postřekov, Chodov – Bor, 18.00: Planá – Vejprnice B, Meclov – Chodský Újezd (hř. Třebnice), Krchleby – Kdyně.



I. B třída, skupina B – sobota 16.00: Svéradice – Losiná, Pačejov – Blovice, Chanovice – Štěnovice, 17.00: Bolešiny – Chotěšov, 18.00: Dobřany – Sv. Hrádek, neděle 16.00: Strážov – Klatovy B, 17.00: Horažďovice – Měcholupy.



I. B třída, skupina C – sobota 10.00: Příkosice – Dýšina, 14.00: chrást – Volduchy, Plasy – Zbiroh, 16.00: Mýto B – Úněšov, 18.00: Město Touškov – Kozolupy, Mladotice – Slovan Plzeň, neděle 18.00: Zruč B – Radnice B.

Kluky musím pochválit, řekl po boji s lídrem loučící se trenér fotbalového Mýta