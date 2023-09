/ROZHOVOR/ Nejlepší fotbalistou 7. kola krajského přeboru se podle hlasování čtenářů Deníku stal teprve šestnáctiletý gólman Nýrska Matyáš Kotlan, který o víkendu přispěl svým parádním výkonem k cenné remíze 1:1 na hřišti rezervního výběru plzeňského Petřína. Talentovaný brankář sice kapituloval už v 8. minutě z kopačky Adama Rady, ale pak už žádný míč za svá záda nepustil. A obzvlášť dva zákroky ve druhém dějství by se neztratily ani v populární televizní rubrice Borec na konec.

Šestnáctiletý brankář Okuly Nýrsko Matyáš Kotlan. | Foto: Deník/Martin Mangl

Matyáši, gratuluji k internetové výhře. Věděl jste vůbec o anketě, ve které jste získal celkem 51 procent hlasů, a překvapilo vás, že jste ji nakonec ovládl? Dlouhou dobu to totiž vypadalo na vítězství holýšovského šutéra Radka Kokošky, ale poslední den hlasování jste jej mohutným finišem přeskočil.

Určitě mě to překvapilo a za vítězství jsem samozřejmě moc rád. O anketě jsem věděl, protože mi to doma hlásili hned v pondělí. Zabralo asi to, že můj tým sdílel výzvu k hlasování na sociálních sítích, to je podle mě hlavní důvod výhry.

Tušíte, kdo pro vás nejvíce hlasoval? 1024 hlasů není zrovna málo…

Tak to vím úplně přesně. Byla to především moje rodina, která to tam sázela skoro pořád, ale zaznamenal jsem, že i v týmu a ve škole se hodně hlasovalo. Každopádně děkuji všem, co mě podpořili. Moc si toho vážím.

FOTO: Bod určitě bereme, říkal trenér Okuly po remíze v Plzni na Petříně

Za vaši výhru a tento rozhovor bude mít pokladník v nýrské fotbalové organizaci určitě velikou radost. Už víte, o kolik bude vaše peněženka lehčí?

Přesně nevím, kolik mi tam napíše, ale rozhovor patří k těm větším částkám.

Pojďme teď čistě k fotbalu. Mezi muži jste v dresu Okuly debutoval v minulé sezoně v předposledním kole na hřišti Zruče. Jak na tohle utkání vzpomínáte?

Bylo to všechno hrozně rychlé, protože jsem se dozvěděl až večer před zápasem, že je možný můj první start za A-tým. Ve Zruči se to nakonec potvrdilo, proto jsem byl docela nervózní. Při úvodním hvizdu to ovšem ze mě opadlo a soustředil jsem se už jen na zápas. Myslím si, že na debut to byl relativně dobrý výkon, kromě toho gólu, který jsem dostal. Asi se s tím dalo dělat něco víc. V závěru utkání jsme domácí tým tlačili, ale nepodařilo se nám už bohužel vyrovnat, takže vzpomínky na moji premiéru jsou trochu rozpačité.

Talentovaný gólman v akci v domácím utkání proti Lhotě.Zdroj: Jindřich Schovanec

V aktuální sezoně jste odchytal už šest zápasů, trenéři i spoluhráči vás po každém zápase chválí. Jaké to pro vás vůbec je chytat v šestnácti letech mezi elitou kraje?

Myslím si, že nejsem první ani poslední, kdo takhle v mladém věku chytá krajský přebor. Je to pro mě velká čest chytat nejvyšší soutěž v Plzeňském kraji, proto děkuji za důvěru trenérovi i předsedovi klubu.

Zmínil jste, že jste před svým debutem ve Zruči byl nervózní. Ale co teď, když už jste o pár desítek minut strávených mezi třemi tyčemi zkušenější? Když jsem vás pozoroval na hřišti Petřína, působil jste klidným a soustředěným dojmem.

Před zápasem tam mírná nervozita je, ale jakmile se začne, je všechno pryč.

VIDEOZÁZNAM ze zápasu SK Petřín Plzeň B - FK Okula Nýrsko 1:1 → ZDE

1/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 2/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 3/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 4/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 5/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 6/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 7/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 8/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 9/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 10/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 11/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 12/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 13/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 14/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 15/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 16/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 17/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 18/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 19/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 20/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 21/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 22/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 23/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 24/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 25/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 26/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 27/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 28/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 29/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 30/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 31/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 32/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 33/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 34/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 35/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 36/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 37/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 38/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 39/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 40/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 41/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 42/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 43/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 44/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 45/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 46/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 47/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 48/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 49/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 50/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 51/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 52/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 53/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 54/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 55/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 56/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 57/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 58/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 59/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 60/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 61/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 62/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 63/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 64/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 65/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 66/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 67/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 68/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 69/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 70/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 71/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 72/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 73/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 74/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 75/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 76/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 77/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 78/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 79/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1). 80/80 Zdroj: Deník/Martin Mangl Krajský přebor, 7. kolo: SK Petřín Plzeň B (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Okula Nýrsko 1:1 (1:1).

Kdy jste vůbec začínal s fotbalem a vzpomenete si, kdo vás k němu přivedl?

Moje kariéra odstartovala v pěti letech tady v Nýrsku. K fotbalu mě přivedli rodiče, konkrétně na trénink pana Tauška a Macháčka. Pod jejich taktovkou jsem začínal na pozici obránce, což mi vydrželo do deseti let.

Jakými kluby jste si v dosavadní kariéře prošel?

Věrný jsem pouze mateřské Okule. U mě tu panuje maximální spokojenost a věřím, že se zde v budoucnu vše sejde a budeme se moci podívat i do vyšší soutěže.

Matyáš Kotlan v zápase v Plzni na Petříně.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Jaký je prozatím váš největší fotbalový zážitek?

Když to vezmu z přípravek a žáků, tak nejspíš to bude turnaj v německém Bad Koetzingu, kde jsem si to nejvíc užil. Sice jsme padli ve finále na penalty, ale menší náplastí za tutu smolnou porážku pak bylo ocenění nejlepšího brankáře turnaje. Od seniorské kategorie mi nejvíc utkvěl v paměti domácí zápas s áčkem proti Radnici, který se mi povedl a navíc jsme díky týmovému výkonu vyhráli i přesto, že jsme hráli v oslabení.

Je vám stále ještě 16 let, celou kariéru máte de facto před sebou, a proto se zeptám: jaký je váš fotbalový cíl, nebo sen?

Začnu cílem, už to tady i padlo, tedy postoupit s Nýrskem do nějaké vyšší soutěže nebo si zachytat profesionální soutěž a udržovat si výkonnost. Co se týče snu, tak ten je zcela jasný - zahrát si Ligu mistrů za Viktorku v plzeňské Doosan aréně.

Trofej si vystavím doma na skříň, usmívá se nejlepší fotbalista Klatovska