Přeštice se na třetí pokus dočkaly postupu do ČFL a budou čeřit vodu

„Natěšenost vnímám i u kluků, kteří tento týden zase poctivě makali. Dobrou zprávou je, že až na Filipa Vacovského jsme už kompletní. Hráči cítí konkurenci a rvou se, protože všichni chtějí hrát,“ těší zkušeného kouče, který si ovšem sám moc dobře uvědomuje, že ČFL není divize a Motorlet bude velice silným protivníkem. „Oni hrají rychlý a důrazný fotbal. Kombinují tak, že se z obrany dostanou rychle dopředu. Hrají nátlakově a jsou velmi nepříjemní,“ analyzoval Purkart styl hry tradičního celku z hlavního města.

Letní příprava: ROBSTAV Přeštice - Baník Sokolov 3:2.Zdroj: Vlaďka Štychová

Zároveň podotýká, že se s týmem soustředí spíš na vlastní výkon. „Chceme hrát to, co umíme, co nás zdobí. Také nátlakově a aktivně. Věřím, že alespoň jeden gól na domácím hřišti dáme a můžeme uspět. Start sezony je ošidný, ale velmi důležitý,“ má jasno trenér Přeštic.

Do sezony, jen o patro níž, budou chtít dobře vstoupit také divizní Klatovy, které obhajují loňský bronz. Ty na úvod čeká béčko Příbrami. Půjde přitom o první konfrontaci se sokem ze středu Čech. Už 17. srpna totiž na Rozvoj přijede i druholigové áčko, a to v rámci 1. kola MOL Cupu.

„Ale já myslím, že to budou zcela rozdílné zápasy. Ten první bude s béčkem v divizi, druhý s druholigovým áčkem v poháru. Příbram ale bude v obou případech pro fanoušky velmi atraktivním soupeřem,“ předesílá kapitán Klatov Milan Mészáros, jenž by byl rád, kdyby jeho parta na úvod doma nezaváhala.

Fotbalisté SK Klatovy 1898 (bílí) na prahu nové sezony.Zdroj: Jindřich Schovanec

Kromě ČFL a divize bude zajímavé sledovat i úvodní boje krajského přeboru. Třeba nováček z béčka Petřína Plzeň hostí Vejprnice. „Uvidíme, v jaké sestavě nastoupíme, protože hraje i áčko a máme ještě pár zraněných hráčů. Věřím ale, že to bude pěkný a útočný fotbal, který se divákům bude líbit. My hrajeme doma, na našem velkém hřišti a rozhodně chceme vyhrát. Jiné myšlenky mít ani nemůžeme,“ říká trenér plzeňského Petřína Radek Vodrážka.

V regionu kromě ČFL, divizi, přeboru a I. A třídy startuje také okresní přebor a III. třída Klatovska. Tam je na programu kompletní předehrávka 12. kola. K tomu svou pouť letošní sezonu začínají i mladší a starší dorostenci Viktorie Plzeň.

Fotbalový program

FORTUNA ČFL, skupina A – sobota 10.15: Vltavín – Domažlice, Sokolov – Viktoria Plzeň B, 14.30: Přeštice – Motorlet Praha. FORTUNA divize A – pátek (dnes) 18.00: Rokycany – Lom, sobota 10.15: Petřín Plzeň – Katovice, 10.30: Český Krumlov – Horní Bříza, 17.00: Klatovy – Příbram B, Hořovice – Doubravka, neděle 15.00: Domažlice B – Soběslav. Krajský přebor – sobota 10.15: Rapid Plzeň – Černice, 13.00: Petřín Plzeň B – Vejprnice, 17.00: Tachov – Radnice, 18.00: Nýrsko – Stříbro, Nepomuk – Mýto, Tlumačov – Lhota, neděle 18.00: Holýšov – Zruč, Chotíkov – Staňkov. I. A třída – pátek (dnes) 18.00: Košutka – Bolevec, Křimice – Kralovice, sobota 16.00: Horšovský Týn – Dlouhý Újezd, 18.00: Kaznějov – Žákava, neděle 16.00: Malesice – Přeštice B, 18.00: Rokycany B – Sušice, Chlumčany – Smíchov Plzeň, Mochtín – Luby. I. celostátní liga dorostu – sobota 10.30: Zlín U19 – Viktoria Plzeň U19, 12.45: Zlín U17 – Viktoria Plzeň U17.

