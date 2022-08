Jednadvacetiletý fotbalista dokázal dvakrát těžit ze své výšky i důrazu a po standardních situacích dvakrát rozvlnil síť. „Využil jsem své výšky. Při svojí první brance jsem si naběhl na míč po krásném centru od Martina Bastla a hlavou jsem vsítil gól na přední tyč. Při druhé trefě se situace opakovala, tentokrát jsem hlavičkou trefil brankáře, který míč vyrazil přede mě a já jsem ho dotlačil do brány,“ popisoval střelec své dva přesné zásahy.

Remíza 2:2, podle hodnocení obou trenérů spravedlivá. Jak jste utkání viděl vy?

Zápas byl z obou stran plný soubojů, my jsme byli trochu více na míči, ale chybělo nám správné rozhodnutí ve vápně a chybovali jsme v rozehrávce. Samozřejmě, chtěli jsme vyhrát, ale soupeř dobře bránil, a když vstřelil branku 10 minut před koncem na 2:1, tak jsme nakonec byli rádi za vyrovnání a bod.

Ještě vloni by se po remíze kopaly penalty, ve kterých by se rozhodlo o tom, kdo získá druhý bonusový bod. Penaltový rozstřel se ale od letošní sezony už zase nekope. Je to podle vás dobře?

Podle mě byly penalty vždycky takovou loterií. Sice rád kopu penalty, ale je dobře, že po remíze odchází oba týmy s jedním získaným bodem.

Po odchodu klíčových hráčů (Tomáš György, Tadeáš Kohout) na vás teď bude tým hodně spoléhat. Přijímáte tuto roli v mužstvu i vy?

Odešla zkušenost, teď se musí ukázat mládí, jelikož jsme kádr hodně omladili. Pro mě se situace ani moc nemění, už minulou sezonu jsem odehrál spoustu zápasů, ale pořád sbírám zkušenosti.

V příštím kole jedete do Černic, které hodně oslabily. S jakým cílem?

Taktika určená ještě nebyla, ale jedeme tam určitě vyhrát – jako každý zápas.

