Fotbalisté TJ Sokol Mochtín v letošní sezoně i nadále pokračují ve spanilé krasojízdě. Naposledy v neděli deklasovali v rámci 8. kola krajské I. A třídy v okresním derby domácí TJ Start Luby vysoko 6:0 a v tabulce soutěže se nacházejí se ziskem sedmnácti bodů na skvělém čtvrtém místě.

Fotbalisté TJ Sokol Mochtín (na archivním snímku hráči ve žlutých dresech) smetli ve víkendovém zápase 8. kola krajské I. A třídy TJ Start Luby vysoko 6:0. | Foto: archiv Deníku

Přitom po prvním poločase to na nevídanou kanonádu rozhodně nevypadalo. Mochtín poslal do vedení až ve 38. minutě ostrostřelec Jan Žiak a do kabin se šlo „jen“ za těsného vedení hostů.