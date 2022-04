Na to ale mochtínský soubor hrajícího trenéra Jiřího Dolejše nebral ohled a díky jeho trefě z 80. minutě slavil nesmírně cenné a důležité tři body za vítězství 1:0.

„Žákava chce hrát fotbal, což nám vyhovuje. Navíc se nám proti nim historicky docela daří. Soupeř měl v zápase určitě více ze hry, byl častěji na balonu, ale šance byly na obou stranách přibližně stejně. Celkově by utkání asi slušela remíza, ale my jsme samozřejmě rádi, že se v závěru přiklonilo štěstí na naši stranu. Výhra je o to víc cenná a důležitá, že týmy ze spodní poloviny tabulky teď také sbírají body, ale nepřibližují se k nám,“ je rád trenér Mochtína Jiří Dolejš. V příštím kole hraje fotbalový Mochtín v Plzni na Košutce, dohrávka s Bělou je pak na programu 4. května od 18 hodin na hřišti soupeře.

TJ Sokol Mochtín - FK Žákava 1:0

Poločas: 0:0. Branka: 80. Dolejš. Rozhodčí: Hájek – Pressl, Brůha. ŽK: 1:2 (35. Žiak – 64. Smazal, 74. Tišl). Diváci: 100. TJ Sokol Mochtín: Blahník (77. Prokop) – Dolejš, Bejvl, Žiak, Smolík, J. Pretzelmayer, Velek (46. Šafránek), Čeleda, Plánička (75. Kapusta), Osvald (34. Strejc), Lysek. Trenér: Jiří Dolejš. FK Žákava: Vykoupil – Aubrecht (69. Škala), Marek Soukup, Tišl, S. Nekola (87. Froněk), Boukal (77. Martin Soukup), Štětina, O. Soukup, Drugda, Smazal, Mencl. Trenér: Václav Maněna.

