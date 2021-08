Jediným fotbalovým týmem z Klatovska, který o víkendu v rámci 4. kola krajské I. A třídy zvítězil, je TJ Sokol Mochtín. Svěřenci hrajícího kouče Jiřího Dolejše uspěli v okresním derby na půdě Sušice 2:1.

Mochtín porazil Sušici, archivní fotogalerie | Foto: archiv Deníku

A to i přesto, že domácí fotbalisté byli v prvním poločase aktivnější a do kabin odcházeli za stavu 1:0. „Musím přiznat, že soupeř byl v první půli na hřišti lepší. My se nedokázali vyrovnat s jeho hrou, sami jsme měli jen jednu polostřelu,“ přiznal trenér Mochtína Jiří Dolejš. „Naštěstí jsme inkasovali pouze jednou a stále tak živili naději na nějaký bodový zisk,“ pokračoval kouč.