Dobrou formu z úvodu sezony potvrdili v neděli večer fotbalisté Mochtína, kteří v 5. kole krajské I. A třídy porazili na domácím hřišti Bělou nad Radbuzou 4:1. O svém vítězství svěřenci trenéra Jiřího Dolejše prakticky rozhodli už v první půli, ve které soupeři, jenž po změně stran inkasoval od hlavního arbitra hned dvě červené karty, nasázeli tři góly.

Fotbalisté TJ Sokol Mochtín (na archivním snímku hráči ve žlutých dresech) porazili Bělou nad Radbuzou 4:1. O výhře rozhodli už v prvním poločase. | Foto: Deník/Milan Kilián

„Náš typický zápas. V první půli jsme hráli dobře, byli jsme navíc velice produktivní. Ve druhém poločase se to na hřišti trošku vyostřilo, čemuž nepomohl ani mladý rozhodčí, který to nezvládl na obě strany. Tří bodů si ale proti velice kvalitnímu týmu, který častěji držel míč na svých kopačkách, moc vážíme,“ uvedl hrající trenér vítězného Mochtína Jiří Dolejš, jenž se snažil vysvětlil fakt, že jeho družstvo po změně stran pravidelně odpadne. „Všichni říkají, že ne, ale já si myslím, že je to naší špatnou fyzičkou. Druhé poločasy každopádně musíme zlepšit,“ má jasno kouč.