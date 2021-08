Dobrou formu z přípravného období si do ostrých soubojů přenesl čtyřiadvacetiletý útočník Jan Žiak, který týmu, jenž ještě v loňské – předčasně ukončené – sezoně hrál o soutěž níže, vstřelil dvě branky v rozmezí 57. a 58. minuty, kdy definitivně zlomil odpor bojujícího soupeře.

Mochtín na úvod deklasoval nováčka - ilustrační foto.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Další góly mochtínského družstva zaznamenali kapitán Jakub Bejvl, Zdeněk Plánička, Jan Šafránek a Zbyněk Smolík. Za hosty se minutu po změně stran prosadil Tomáš Hatina, který v tu chvíli snižoval na hratelných 1:2.

„Měl jsem ze zápasu trošku obavy. Přece jenom nás není moc, a ani v červencové přípravě jsme toho příliš neodehráli,“ přiznal Jiří Dolejš, obránce a trenér TJ Sokol Mochtín. „O to víc si vítězství vážíme. V poli byl zápas celkem vyrovnaný, ale my těžili z dobré hry ve středu hřiště a protiútoků, ze kterých jsme byli produktivní,“ hodnotil.

Fotbalisté TJ Sokol Mochtín.Zdroj: archiv TJ Sokol Mochtín

Ve druhém kole zajíždí Mochtín do Žihle, kde se na místní umělé trávě představí v sobotu už v 10.30 hodin. „Hraje se na malé umělce, která nám asi moc vyhovovat nebude. My umíme hrát fotbal spíš na velkém hřišti, to nám celkem jde. Ale v Žihli to bude hlavně o soubojích,“ tvrdí Jiří Dolejš.

TJ Sokol Mochtín - Slavoj Mýto B 6:1

Poločas: 2:0. Branky: 57. a 58. Žiak, 21. Plánička, 41. Šafránek, 71. Smolík, 84. Bejvl – 46. Hatina. ŽK: 0:3. ČK: 86. Sůva (Žihle). Diváci: 81. Sestava Mochtína: Blahník – Dolejš, Bejvl, Gajdušek (86. Švátora), Čeleda, Žiak, Lysek, Smolík, Preztelmayer, Plánička, Šafránek (86. Novák). Trenér: Jiří Dolejš.