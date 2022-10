Rozhodující branku si navíc Mochtínští dali deset minut před koncem úplně sami. „Těžko se mi to hodnotí, protože stále nemáme brankáře,“ posteskl si kouč Jiří Dolejš nad absencí gólmana týmu Matyáše Blahníka. I proto si proti Kaznějovu musel rukavice navléknout čtyřiačtyřicetiletý Petr Švátora, který se sice snažil, ale i tak inkasoval čtyřikrát. „Ale nemůžeme mu nic vyčítat. Jsme rádi, že do té branky vůbec vlezl,“ vyzdvihl Dolejš svého spoluhráče.

Fotbalisté TJ Sokol Mochtín (na archivním snímku hráči v modrých dresech) sice s Kaznějovem doma vedli po poločase 2:1, ale nakonec padli 3:4.Zdroj: Jindřich Schovanec

Zatímco v defenzivní fázi to Mochtínu i díky peripetiím se zraněným brankářem velmi často skřípe a inkasuje hodně gólů, v útoku to docela jde. „Ale tentokrát jsme dali tři góly po standardních situacích,“ poukázal hrající trenér Mochtína na fakt, že ze hry se jeho mužstvo tentokrát prosadit nedokázalo. „Bylo to spíš remízové utkání, protože my i soupeř jsme si šance vytvořili. Ale bohužel jsme o gól prohráli, když jsme si dvě branky dali v podstatě sami. Navíc nám jako již tradičně nevyšel začátek druhé půle, který jsme prospali a dvakrát během sedmi minuty inkasovali,“ utrousil zklamaný lodivod.

Mochtín se v tabulce I. A třídy, která po vyloučení rezervního výběru i letos čítá pouze patnáct účastníků, klesl do druhé poloviny tabulky, ale už příští víkend může svou dosavadní bilanci tří výher, jedné remízy a čtyř porážek (tedy deseti získaných bodů) vylepšit a posunout se výš. Stačí mu k tomu relativní maličkost, a to sice urvat všechny tři body ze hřiště béčka divizního FC Rokycany, kde soubor fotbalistů z Klatovska hraje v neděli 9. října od čtyř hodin odpoledne.

TJ Sokol Mochtín - FK Bohemia Kaznějov 3:4

Poločas: 2:1. Branky: 5. Bejvl, 44. Velek, 78. Dolejš – 8. a 52. Dinh Tuan Anh, 48. Jan Vondráček, 80. Blažek vlastní. Rozhodčí: Pressl – Petrželka, Bína. ŽK: 0:1 (90. Jan Vondráček). Diváci: 80. Sestava TJ Sokol Mochtín: Švátora – Gajdušek, Dolejš, Blažek, Lysek, Bejvl, Kutka, Žiak, Z. Smolík (40. R. Smolík), Šafránek, Osvald (25. Velek). Trenér: Jiří Dolejš. Sestava FK Bohemia Kaznějov: Švamberg – Vašíček, Pojer, Martin Vondráček, Kiss, Višňovský (63. M. Fedorco), J. Fedorco (87. Müller), Jakub Vondráček, Mareš (63. Fait), Dinh Tuan Anh (85. Polívka). Trenér: Jiří Němec.

