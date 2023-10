Mládežnický fotbal: Dorostenci Strážova nasázeli Kolinci devět branek

/FOOTGALERIE/ Podívejte se na to, jak si o uplynulém víkendu vedli mladí fotbalisté z Klatovska ve svých soutěžích. Alespoň ti, co byli v akci. Součástí přehledu Deníku je obsáhlá fotogalerie z utkání divizních žáků TJ Start Luby do 13 let v Praze na Tempu.