"Snažíme se trénovat a pracovat, i když je to v dnešní době složité, protože někteří hráči jsou ve školách, jiní mají práci do večera. Uvidíme, jestli naše práce bude stačit. Je to nepříjemné a už bychom chtěli bodovat, ale je to fotbal," dodal.

V pondělí se uzavřelo okno pro přestupy v nižších soutěžích, ale Sušice nehledala posily. "Hrajeme se svými hráči. Nehodláme platit někoho, kdo sem přijede jednou za týden. Pokud to jen trochu jde, tak se snažíme hrát s odchovanci," uvedl Staněk.

V neděli od 16.30 hodin hostí Sušice nováčka soutěže Chotěšov. "Doufám, že budeme hrát alespoň tak dobře, jako v Rokycanech a že se nám podaří bodovat. Uděláme pro to maximum, ale je otázka, jestli to bude stačit," konstatoval Jan Staněk.