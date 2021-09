Místo fotbalu vodní pólo. Tak rozhodčí duel ve Svéradicích raději ukončil

Kdyby to byl hokej, byla by to bitva na ostří nože. Okresní derby mezi FK Svéradice a TJ Start Luby, které bylo na programu v sobotu v rámci 7. kola krajské I. A třídy, zkrátka slibovalo atraktivní podívanou.

Místo fotbalu vodní pólo. Tak rozhodčí duel ve Svéradicích raději ukončil. | Foto: TJ Start Luby

„Očekávám bojovné utkání. Ve Svéradicích to není nikdy nic lehkého, domácí se prezentují houževnatým stylem," nechal se před vzájemnou konfrontací slyšet útočník lubského týmu Přemysl Voráček, který minulý týden rozhodl další derby s Hrádkem jedinou brankou až v 85. minutě vyrovnané bitvy. Místo fotbalu vodní pólo. Tak rozhodčí duel ve Svéradicích raději ukončil.Zdroj: Jana Moulisová, Jan Škrle Z dlouho očekávaného zápasu uběhly jen dvě minuty a Svéradice se ujaly vedení, když se prosadil Lukáš Jíra. Jenže z vedoucí branky se se svými spoluhráči neradoval dlouho. Obcí se totiž prohnal vydatný liják, který z fotbalového hřiště lusknutím prstu udělal plácek na vodní pólo. Rozhodčí tak utkání předčasně ukončil. „Na zápase jsem z pracovních důvodů nebyl, ale co jsem slyšel a viděl na videu, tak se opravdu hrát nedalo. Během pár minut totiž bylo ze hřiště koupaliště. Je to škoda, protože kluci vedli od samého začátku a bylo vidět, že jdou za vítězstvím," posteskl si kapitán svéradického mužstva Martin Heimlich. Duel by se měl dohrávat ve státní svátek 28. září 2021.