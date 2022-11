Účastník krajského přeboru z Tachovska sice přijel na umělou trávu v Klatovech, kde se pohárové utkání ve sváteční den odehrálo, ve značně okleštěné sestavě, ale i přesto se jeho skalp zkrátka počítá. „Pořád je to tým, který hraje krajský přebor, byť Stříbro nastoupilo v kombinované sestavě hráčů áčka, béčka a také dorostu," prohlásil trenér Měcholup Petr Novák.

„V prvních dvaceti minutách to byla spíš taková oťukávaná, zápas bez šancí, ale pak už jsme byli lepší. V prvním poločase jsme vstřelili dvě branky a měli i další příležitosti, na druhé straně soupeř trefil jednou břevno," popisoval zkušený kouč lídra I. B třídy první poločas této pohárové konfrontace.

Fotbalisté TJ Měcholupy (na archivním snímku hráči v černých dresech) porazili ve 2. kola Poháru PKFS Baník Stříbro 4:0 a slaví postup do další fáze soutěže.Zdroj: Miluše Šulajová

Po změně stran jeho mužstvo přidalo další dvě branky a v pohodě si dokráčelo pro vítězství i postup. „Myslím si, že ve druhé půli jsme měli jasnou převahu, soupeře jsme do ničeho nepustili. Jen škoda, že jsme nepřidali více branek, šancí jsme měli opravdu hodně," litoval Novák bídné efektivity v zakončení.

„Jsme maximálně spokojení, a to vlastně s celým podzimem. Nečekali jsme, že bychom mohli mít v I. B třídě 30 bodů. A to, že jsme postoupili v poháru dále, je pro nás taková třešnička na dortu," doplnil navýsost spokojený lodivod.

K utkání s Měcholupy se vyjádřil také Luboš Zaoral, jeden z trenérů stříbrského Baníku. „Do pohárového zápasu jsme nasadili až na pár výjimek kompletní mančaft dorostenců, kterým jsme chtěli dát šanci se ukázat. Měcholupy ale potvrdily velkou kvalitu a to, že svou skupinu I. B třídy vedou zaslouženě. Šance, které si vytvořily, dokázaly proměnit. Pro naše mladé hráče to byla velká zkušenost do dalších utkání a fotbalového života,“ uvedl po zápase.

TJ Měcholupy - TJ Baník Stříbro 4:0

Poločas: 2:0. Branky: 17. a 73. Dušan Bálek, 15. Čížek, 75. D. Novák. Rozhodčí: Bína - Špindlerová, Mazanec. ŽK: 0:1 (56. Zaoral - trenér Stříbra). ČK: 0:1 (70. Zaoral - trenér Stříbra). Diváci: 20. Hřiště: UMT Klatovy. TJ Měcholupy: J. Kovařík - Kadlec, Kaas, Harmady (80. K. Kovařík), Duchek (26. D. Novák), Dušan Bálek (80. Daniel Bálek), Novotný, Čížek (69. Kanta), Zadražil (46. Valečka), Bečka, Jandečka. Trenéři: Petr Novák, Zdeněk Zadražil. TJ Baník Stříbro: Locker - Čížek, Kaprhál, Martin Vyšín, Petrlák (46. Kasl), Kolena, V. Novák (62. Ferdinandy), Pašek, Hodek, Haas, Tůma. Trenér: Luboš Zaoral.

