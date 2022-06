Fotbalisté TJ Měcholupy (na archivním snímku hráči v černých dresech) porazili Vrhaveč 5:0 a v posledním kole zabojují o bronzovou příčku.Zdroj: Miluše Šulajová

„Pak jsme se do toho ale celkem dostali. Se vší úctou k soupeři, měli jsme na hřišti hodně prostoru, Vrhaveč nás nechala hrát a my trestali góly. Přestože jsme spíš mužstvem do rychlých kontrů a nejsme zvyklí dominovat na míči, celkem nám to sedlo a v první půli i fungovalo,“ kvitoval třiadvacetiletý ofenzivní fotbalista, jenž do sítě Vrhavče zacílil přesně hned dvakrát.

OBRAZEM: Šok v Horažďovicích! Oslabený Pačejov přivezl ze hřiště favorita výhru

„Jen škoda, že jsme nevyřešili lépe další situace a nepobavili víc naše fanoušky na posledním domácím zápase letošní sezony,“ doplnil Kaas k hodnocení.

Nyní Měcholupy čeká pouze derniéra na hřišti druhých Chlumčan, po které nováček krajské soutěže může v případě vítězství a jistých výsledků Blovic a Horažďovic pomýšlet na bronzovou příčku. A to by byl úspěch jako hrom!

Dali čtyři góly, přesto padli. Diváci si ale přišli na své, říká trenér Mochtína

„Kdyby nám tohle vyšlo, byl by to určitě nečekaný výsledek naší první sezony v I. B třídě. Dokopná by se slavila hned lépe,“ culí se Václav Kaas a připomíná, že se letos dařilo také měcholupské rezervě, která postoupila ze IV. třídy do okresní trojky. „Tímto bych chtěl našim klukům z béčka pogratulovat a popřát jim úspěšnou následující sezonu,“ dodal s úsměvem fotbalista TJ Měcholupy.

TJ Měcholupy - TJ Sokol Vrhaveč 5:0

Poločas: 3:0. Branky: 32. a 73. Kaas, 37. a 43. Dušan Bálek, 81. Bečka. Rozhodčí: Molek – Flesar, Pilný. ŽK: 0:4 (24. Hrach, 55. Hromada, 66. a 86. Libor Lorenc). ČK: 0:1 (86. Libor Lorenc). Diváci: 50. TJ Měcholupy: Kovařík – Veselka, J. Kadlec (68. Jakubec), Novotný, Bečka, Duchek, Dušan Bálek, Kaas (83. M. Valečka), Červený, Jan Valečka (46. Daniel Bálek), D. Novák. Trenér: Petr Novák. TJ Sokol Vrhaveč: Pressl – Libor Lorenc, Skřivánek, Mundl, Hrach, König, Důlovec (62. Razesberger), Malenka, Reitmajer, Hromada (78. Dryje), Vacovský (33. Potužník). Trenér: Václav Vacovský.