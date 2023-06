Dva hattricky, totální demolice. Béčko fotbalových Klatov zametlo s Pačejovem

Ten domácím fotbalistům TJ Měcholupy zajistil hattrick hrajícího trenéra Pavla Javorského. Vyrovnávací branku přitom zkušený plejer obstaral až v 90. minutě z nařízené penalty. „Oběma týmům ještě o něco šlo. Nám o třetí místo, soupeři zase vzhledem k nejistotě ve vyšších soutěžích o záchranu. My jsme moc rádi, že jsme se s domácím publikem nerozloučili porážkou, i když chápu i Bolešiny, že jsou zklamané, protože celý zápas vedly. Ale myslím si, že my jsme si ten bodík za druhý poločas, respektive jeho závěr, zasloužili," procedil po nerozhodné partii 3:3 hrající trenér fotbalových Měcholup Pavel Javorský.

Ten v zápase s bojujícím sokem přišelo další dva hráče. Až se tomu nechce věřit. Jedním z nich byl i kapitán Karel Veselka, jemuž praskla žíla na noze a musel okamžitě do nemocnice. „Teď hrajeme poslední utkání sezony v Horažďovicích, kde nás rozhodně nečeká nic jednoduchého, ale my se tam pokusíme ještě zabojovat o konečné třetí místo. A co se týče dlouhodobějších cílů, tak si hlavně přejeme, aby se kluci, které jsme teď na jaře postrádali, nebo kteří se v průběhu druhé poloviny sezony zranili, dali dohromady a my byli na novou sezonu kompletní a připravení," dodal trenér TJ Měcholupy.

TJ Měcholupy – SK Bolešiny 3:3

Poločas: 0:2. Branky: 52., 76. a 90. z penalty Javorský – 14. Jakub Pitel, 42. R. Šindelář, 56. Hodl. Rozhodčí: Duda – Hebr, Velíšek. ŽK: 2:3 (33. Čížek, 90. Duchek – 15. Jakub Pitel, 24. D. Kaiser, 59. Farný). Diváci: 128. Sestava TJ Měcholupy: J. Kovařík – Javorský, Veselka (85. Kolář), Kadlec, Novotný, Duchek, Novák, Čížek (59. K. Kovařík), Červený (46. Valečka), Dušan Bálek, Bečka. Trenéři: Pavel Javorský, Petr Novák. Sestava SK Bolešiny: Simbartl – Bauer, D. Kaiser, Jan Brtník, Farný, Jakub Pitel (71. Koželuh), R. Šindelář, Kolář, Moravčík (59. Matějka), Kuchárik (46. Hodl), Jiří Pitel. Trenér: Jiří Šmolc.

