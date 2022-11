PODÍVEJTE SE: Klatovské béčko udolalo Strážov. Pěkné utkání, pronesl Janda

Přitom sobotní utkání s Horažďovicemi nezačali ideálně. Už v 17. minutě prohrávali po trefě horažďovického Šimsy. Ještě do poločasu ovšem vyrovnal Václav Kaas a po změně stran skóre ve prospěch Měcholup obrátil dvěma góly Jan Duchek, jehož závěr podzimu zastihl ve výborné sportovní formě.

Fotbalisté TJ Měcholupy (na archivním snímku hráči ve žlutých dresech) zakončili podzim v I. B třídě výhrou nad Horažďovicemi 3:1.Zdroj: Jindřich Schovanec

Měcholupy tak porazily Horažďovice 3:1 a do jara budou vstupovat se třiceti získanými body na prvním místě tabulky s bodovým náskokem na druhé Dobřany. „Dlouhodobým cílem je určitě postup do I. A třídy, a kdyby se nám to povedlo teď, určitě postoupit chtít budeme. Ale jsme teprve v poločase, po třech kolech na jaře může být všechno jinak," krotí euforii trenér TJ Měcholupy.

„Co se týče zápasu s Horažďovicemi, tak v úvodních dvaceti minutách jsme byli v útlumu a hosté byli rozhodně lepší. Sice si nevytvořili nějakou vážnější příležitost, ale byli pohyblivější, častěji drželi míč na svých kopačkách, my byli naopak všude druzí," zlobil se kouč fotbalistů lídra skupiny B I. B třídy.

„Paradoxně nás zvedla inkasovaná branka. Ta nás probudila. Podařilo se nám ještě do poločasu srovnat a řekl bych, že už jsme byli lepším týmem. Ve druhém poločase jsme navíc přidali dvě branky po pěkných akcích a slavili cenné tři body," lebedil si Petr Novák na závěr hodnotícího pohovoru.

Jeho tým čeká v letošním kalendářním roce ještě jeden zápas, a to ve čtvrtek od 14 hodin na umělce v Klatovech proti Baníku Stříbro. Jedná se o zápas druhého kola Poháru Plzeňského krajského fotbalového svazu (PKFS).

TJ Měcholupy - FK Horažďovice 1920 3:1

Poločas: 1:1. Branky: 61. a 79. Duchek, 35. Kaas - 17. Šimsa. Rozhodčí: Orlík - Bernard, Javorský. ŽK: 3:1 (65. Kadlec, 68. Duchek, 69. Dušan Bálek - 68. Marc). Diváci: 50. TJ Měcholupy: J. Kovařík - Čížek (72. Valečka), Kadlec, Veselka, Novotný, Duchek, Dušan Bálek, Kaas, Jandečka (89. K. Kovařík), Zelenka, Bečka (83. Hybšman). Trenéři: Petr Novák, Zdeněk Zadražil. FK Horažďovice 1920: Forman - Faltys, Karásek, Mlnařík, Rojt, Janouškovec, Šimsa (68. Šašek), Reindl, Marc (78. Klečka), Pavelec, Šabek (72. Krotkovský). Trenér: Michal Šedivý.

