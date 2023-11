„Jsem rád, že jsme navázali na výkony z posledních zápasů a uspěli i na hřišti Spáleného Poříčí, které ale musím pochválit, protože se snažilo o kombinační hru a nehrálo vůbec špatně. My jsme ovšem také podali výborný výkon, udrželi jsme pátou nulu v řadě a dali na venkovních hřišti čtyři góly. Dalo by se říct, že jsme na hřišti silného protivníka těžili z formy a sebevědomí, které teď máme," líčil hrající kouč Měcholup Pavel Javorský.

Ten ocenil nejen svoje družstvo a kvalitního soupeře, který minule vyhrál ve Švihově drtivě 5:1, ale poukázal také na fair play gesto jednoho z domácích hráčů. „Myslím si, že to byl domácí hráč číslo 7 (Vladislav Fiala - pozn. autora), který měl míč na útočné polovině, mohl se dostat do šance, ale jeden z našich hráčů v tu chvíli nemohl pokračovat ve hře, takže domácí fotbalista zakopl míč do autu. K podobnému chování na hřišti nabádám i svoje kluky, takže jsem moc rád, že se takoví hráči najdou i jiných týmech," poznamenal Javorský.

Áčko fotbalových Měcholup vyhrálo ve Spáleném Poříčí vysoko 4:0.Zdroj: Jindřich Schovanec

Jeho tým si díky další výhře upevnil třetí místo v tabulce, které by rád potvrdil i v posledním utkání podzimu, v němž Měcholupy hostí Bolešiny. Zároveň vyslovil přání směrem k taháku 13. kola mezi druhým Švihovem a lídrem z Horažďovic. „Asi by se mi líbila remíza," usmál se zkušený plejer.

„Nicméně my se musíme koukat především sami na sebe, zvládnout poslední utkání podzimu za tři body a na jaře pokračovat v tom, co nám teď jde. A musíme začít vyhrávat i proti týmům z úplné špičky," připomněl Javorský porážky ve Švihově (1:2) i Horažďovicích (0:4), které Měcholupy matematicky stály lepší než aktuální umístění. Ale co není, může být…

TJ Sokol Spálené Poříčí - TJ Měcholupy 0:4

Poločas: 0:2. Branky: 14. a 76. Javorský, 44. Jandečka z penalty, 90. Daniel Bálek. Rozhodčí: Nesvadba - Strejcová, Kovář. ŽK: 0:5 (70. Červený, 74. Bečka, 75. Duchek, 77. Kaas, 81. J. Kovařík). Diváci: 130. Spálené Poříčí: Varga - Šlouf (60. Krňoul), Fiala (65. Kolář), Homolka (17. Karas), Raichynets (46. V. Novotný), Hefert, P. Byron, Vaidiš, J. Byron, Šlejska, Šefl. Trenér: Ondřej Bláha. TJ Měcholupy: J. Kovařík - Veselka, Kadlec, Bečka, Valečka (46. D. Novák, 60. O. Novotný), Kaas, Jandečka, Červený, Zelenka, Dušan Bálek (88. Daniel Bálek), Javorský. Trenéři: Pavel Javorský, Petr Novák, Zdeněk Zadražil.

