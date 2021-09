Čarovnou sílu měcholupského fotbalového oddílu naposledy o víkendu poznaly Štěnovice, které z Klatovska odjely s potupným debaklem 0:8. Není tak divu, že v táboře sympatického klubu panuje naprostá spokojenost.

Fotbalisté TJ Měcholupy (na archivním snímku hráči v černých dresech ze zápasu letošní sezony proti SK Bolešiny) deklasovali Štěnovice 8:0.Zdroj: Jindřich Schovanec

„Spravili jsme si chuť po předchozí porážce proti Chotěšovu, takže jsem naprosto spokojený a zápas hodnotím kladně. Vůbec jsme tak vysoký výsledek nečekali, protože nás momentálně trápí početná marodka v základní kostře týmu a na zápas proti Štěnovicím jsme museli povolat některé kluky z béčka,“ prozradil Deníku autor tří měcholupských branek Stanislav Bečka s tím, že všichni kluci z rezervního mužstva zvládli zápas na jedničku.

Podle vyhlášeného šutéra, jenž protivníkovi z jihu Plzeňska nasázel tři branky v rozmezí 54. a 73. minuty, rozhodla především kvalita v ofenzivě. „Štěnovice si příliš šancí nevypracovaly, ale v prvním poločase si držely obranou linii, do které jsme se docela těžko dostávali,“ uznal Stanislav Bečka.

Poločas skončil „jen“ 2:0 a nevídaná gólová smršť nastala až po obrátce. „Ve druhé půli soupeř udělal změny v sestavě. Stoper a myslím, že i kapitán týmu (Filip Pelouch – pozn. autora)s e přesunul do útoku, což byla podle mého názoru chyba. Štěnovice už neměly tak pevnou defenzivu a pro nás bylo jednodušší se prosadit,“ mínil Bečka, jenž se letos radoval z gólu už čtyřikrát.

Ze svých tří tref do sítě posledního týmu tabulky se mu nejvíce líbila ta první z úvodu druhé půle. „Ve vápně jsem obešel jednoho hráče, střílel slabší levou nohou a míč se mi povedlo umístit přímo k levé tyči,“ popisoval kanonýr a nezapomněl s pokorou pochválit své spoluhráče. „Na ostatních brankách se podílel tým, kdy mi to tam kluci přihráli až před branku,“ kvitoval útočník, jenž si užívá výborný vstup týmu do soutěžního ročníku v krajské I. B třídě.

„Vůbec jsme nečekali, že budeme po šesti kolech na třetím místě, ale to se může také rychle změnit,“ upozorňuje Stanislav Bečka. „Zatím jsme totiž narazili na týmy, které se pohybují ve spodních patrech tabulky a těžší soupeři nás teprve čekají. Teprve pak se ukáže, jak je náš tým skutečně silný a uvidíme, jak se s tím popereme,“ doplnil.

V příštím kole míří Měcholupy k okresnímu derby do Horažďovic. A nejspíš i bez střelce hattricku ze zápasu proti Štěnovicím. „V civilu jsem policista a mám zrovna službu v Klatovech, takže jsem zvědavý, jak to kluci zvládnou. Každopádně ještě neskládám zbraně. Udělám všechno pro to, abych si přehodil službu a pomohl týmu přímo na hřišti,“ dodává snajpr TJ Měcholupy.