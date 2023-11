Škoda, že podzim už skončil. Asi něco takového si mohou říkat v táboře fotbalových Měcholup. Ambiciózní tým z Klatovska totiž ve druhé polovině podzimní části béčkové skupiny I. B třídy Plzeňského kraje chytil famózní formu. Tu potvrdil i ve víkendové derniéře roku na domácím hřišti, kde zdemoloval Bolešiny vysoko 5:0 a vyhoupl se na druhé místo.

TJ Měcholupy (na archivním snímku fotbalisté ve žlutých dresech). | Foto: Jindřich Schovanec

„Ale první poločas z naší strany nebyl příliš dobrý," poznamenal v hodnocení pro Deník hrající trenér Měcholup Pavel Javorský. „Ve druhé půli ovšem přišlo zlepšení a nakonec jsme přesvědčivě vyhráli," ulevil si. Zkušený fotbalista, který mimochodem k výhře přispěl hattrickem a upevnil si pozici lídra v tabulce kanonýrů (20 branek), si ale pochvaloval, že jeho tým nasázel tolik branek a opět udržel čisté konto. Už sedmé z posledních osmi utkání. Skvostné, že?

Měcholupy se po první polovině sezony mohou pyšnit nejlepší ofenzivou i defenzivou, na první místo Horažďovic, které ve šlágru zdolaly domácí Švihov 1:0, ale ztrácí čtyři body. Pokud ovšem budou žlutomodří na jaře pokračovat v podzimních výkonech, budou se muset vedoucí Horažďovice mít pořádně na pozoru. O tom není pochyb. A Bolešiny? Ty přezimují na předposlední třinácté příčce soutěže, nicméně na sedmý Mochtín ztrácí pouhé tři body. A to není nic, co by se nedalo dohnat. zvlášť, když jaro mají v Bolešinech vždycky lepší.

TJ Měcholupy - SK Bolešiny 5:0

Poločas: 2:0. Branky: 8., 56. a 76. P. Javorský, 42. Zelenka, 49. Jandečka. Rozhodčí: Červený - Mazán, Kortán. ŽK: 1:1 (68. Kaas - 68. Rehák). Diváci: 130. Sestava TJ Měcholupy: J. Kovařík - Veselka, Kadlec, Bečka (57. Valečka), Zelenka, Kaas, Jandečka, Červený, Duchek, Dušan Bálek (84. Daniel Bálek), P. Javorský (88. O. Javorský). Trenéři: Pavel Javorský, Zdeněk Zadražil. Sestava SK Bolešiny: Martínek - Farný, Moravec, Brtník, Rehák, Šilhavý (66. D. Kaiser), Rückl, Šindelář, Kolář, D. T. Novák (66. Eremiáš), Pitel. Trenér: Jiří Šmolc.

