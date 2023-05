Fotbalisté TJ Měcholupy nezvládli středeční dohrávku 18. kola béčkové skupiny krajské I. B třídy na půdě Chotěšova, kde prohráli jasně 0:3. Domácí tým, který se bodově dotáhl právě na druhé Měcholupy, svému soupeři oplatil drtivou podzimní porážku 0:4.

TJ Měcholupy (fotbalisté ve žlutých dresech), archivní snímek. | Foto: Jindřich Schovanec

„Musím sportovně přiznat, že domácí tým byl lepší a zcela po zásluze vyhrál. Myslím si, že Chotěšov hraje v I. B třídě nejlepší fotbal, a jestli bych někomu měl přát postup, tak jim,“ ocenil soka měcholupský hrající trenér Pavel Javorský.

Ten naopak lehce pálil do svých řad. „Některé naše individuální výkony byly vyložené špatně,“ mrzelo jej. Po poločase jeho tým prohrával 0:1, když se devět minut před pauzou trefil domácí Štökl. „Bohužel jsme tam udělali dvě chyby a soupeř nás za ně potrestal,“ pokrčil rameny.

„Ale co mě moc mrzí, je druhá branka domácích, která padla z penalty, která podle mého názoru nebyla. I domácí hráč to přiznal našemu hráči, ale když se ho pak zeptal rozhodčí, tak to popřel,“ zlobil se na domácího borce.

„Samozřejmě, že tato situace nám zápas neprohrála, ale bylo to za stavu 0:1 a ještě jsme měli šanci něco s výsledkem udělat. Celkově byl ale Chotěšov lepší, my se teď musíme zvednout a v následujících zápasech ještě zabojovat. Bodů je ve hře ještě docela dost,“ doplnil Pavel Javorský.

TJ Chotěšov – TJ Měcholupy 3:0

Poločas: 1:0. Branky: 36. Štökl, 50. Schamberger z penalty, 90. Multrus. Rozhodčí: Reiprich – Molek, Slabý. ŽK: 1:2 (75. Multrus – 75. Dušan Bálek, 79. Čížek). Diváci: 203. Sestava TJ Chotěšov: M. Vacek – Milička, Calta, T. Vacek, M. Brabec (73. M. Bednář), Zahoř, V. Bednář, Multrus, Schamberger (85. L. Brabec), Braun, Štökl (65. Šiman). Trenér: Jiří Multrus. Sestava TJ Měcholupy: Kubík – Zelenka, Veselka, Kadlec, Novotný (46. Čížek), Duchek (76. K. Kovařík), Dušan Bálek (89. Kolář), Javorský, Červený (46. D. Novák), Jandečka, Bečka. Trenéři: Pavel Javorský, Petr Novák.

