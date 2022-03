V něm byl sice šťastnější tým z jihu Plzeňska, ale bod proti lídrovi se zkrátka počítá. „Do zápasu šly jako jasný favorit Přeštice. Vzhledem k tomu, že si jejich áčko přehodilo zápas divize na dopoledne, vůbec jsme nevěděli, co nás čeká a kdo za ně nastoupí,“ svěřil se Deníku kapitán týmu Karel Veselka. „Na první mistrák jsme se ovšem hodně těšili. Po zimní přípravě to byl konečně zápas o body, navíc s prvním týmem tabulky,“ pokračoval.

Fotbalisté TJ Měcholupy (na archivním snímku hráči v černých dresech) na úvod jarní poloviny sezony v I. B třídě obrali o bod vedoucí béčko Přeštic.Zdroj: Jindřich Schovanec

Přeštice dostal do vedení v 36. minutě Pavlík, ale za domácí, kteří bojovali jako lvi, vyrovnal dvacet minut před koncem Jandečka. „Myslím si, že jsme se soupeřem drželi krok. I když Přeštice byly určitě více na balonu, neměly žádnou výraznější šanci. My jsme si naopak vypracovali hned dvě. Standa Bečka šel sám na gólmana a Tomáš Jandečka měl také jednu velkou příležitost ke skórování. Bohužel jsme to nedali a udeřili hosté, když ve velké skrumáži na brankové čáře dopravili míč do sítě. Údajně rukou, ale já osobně to neviděl,“ popisoval průběh prvního dějství fotbalista měcholupského mančaftu Karel Veselka.

Záhy ilustroval také dění po změně stran a v penaltách, které hostující mužstvo vyhrálo poměrem 4:3. „Do druhé půle jsme nechtěli otevírat moc obranu s tím, že naše šance přijde. A ta se nakonec dostavila gólem Jandečky. Při prvních penaltách v sezoně jsme měli nakročeno i ke druhému bodu, ale nezvládli jsme to a byly to Přeštice, které druhý bod získaly. Chtěl bych ovšem pochválit celý tým za bojovnost a získaný bod, který před zápasem asi nikdo z nás moc nečekal,“ uzavřel kapitán povídání k prvnímu jarnímu střetnutí.

TJ Měcholupy - TJ Přeštice B 1:1

PK: 3:4. Poločas: 0:1. Branky: 70. Jandečka – 36. Pavlík. Rozhodčí: Slabý – Zadražil, Bešta. ŽK: 3:4 (41. Bečka, 43. Jandečka, 65. Kadlec – 17. Medek, 52. Hejduk, 64. Klokan, 90+3. Böhm). Diváci: 100. Sestava TJ Měcholupy: Kovařík – Veselka, P. Duchek (80. Novotný), Kadlec, Zelenka, Bálek, Kaas, Červený (85. Novák), J. Duchek (85. Čížek), Jandečka, Bečka (80. Valečka). Trenér: Petr Novák.