„Řekl bych, že v prvním poločase jsme kontrolovali hru a vytvářeli si také šance. Dvě z nich jsme navíc dokázali proměnit a do kabin odcházeli za stavu 2:0,“ hodnotil měcholupský lodivod průběh úvodního dějství.

Po změně stran jeho tým sice brzy přidal třetí branku, ale pak ubral nohu z plynu. „Trošku jsme znervózněli, kluci si začali více povídat s rozhodčím, než aby se soustředili na hru jako takovou a soupeř snížil. Naštěstí jsme dokázali přidat čtvrtou branku a zápas tím definitivně rozhodli,“ doplnil.

Vítězství 4:1, tímto výsledkem mimochodem již druhé v řadě, považuje Novák za zasloužené. „Pačejov ve druhé půli sice byl silnější ve hře a držení míče, ale měl snad jedinou šanci za celý zápas,“ vysvětlil.

Měcholupy se i díky dalšímu importu tří bodů drží na skvělém čtvrtém místě. „Před začátkem sezony jsme nevěděli, co nás čeká, ale hráli jsme pár přátelských zápasů s týmy z vyšší soutěže, takže jsem měl tušení, že na tom nebudeme až tak zle. Cílem bylo vyhnout se záchranářským starostem a my jsme čtvrtí, což je překvapení a určitě nadplán,“ těší jej.

Po zbytek sezony si i vzhledem k dosavadním výsledkům týmu věří o poznání víc než na jejím začátku. „Cílem je se umístit co nejvýš, ale kdybychom byli do pátého místa, bylo by to pro nás naprosto fantastické,“ uzavřel 47letý Novák.

TJ Měcholupy - TJ Sokol Pačejov 4:1

Poločas: 2:0. Branky: 11. Kaas, 29. Novotný, 51. Bálek, 80. Bečka – 72. Srp. Rozhodčí: Kořan – Daniel, Jirovec. ŽK: 1:1 (37. Bečka – 70. Bork). Diváci: 50. TJ Měcholupy: Kovařík – Veselka, Kadlec, Zelenka (71. Čížek), Novotný, Kaas, Bálek, J. Duchek, D. Novák (60. Valečka), Bečka, Jandečka. Trenér: Petr Novák. TJ Sokol Pačejov: O. Štěpán – Kubáň, F. Kába, Mareš, Ticháček, Srp, Klásek, Bokr, Kolařík, F. Štěpán (68. Sedláček), Panuška. Trenér: Zdeněk Vozka.

