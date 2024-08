"Někteří kluci proto ještě mají kondiční manko. Takže herně to zatím není vyladěné, a proto si Švihov vytvořil velké množství šancí," dodal.

"Pozitivem generálky je výsledek, protože bylo důležité naladit se na soutěž vítězně. Podařilo se nám dostat do hry kompletní kádr, pozitivní je počet vstřelených gólů a vytvořených šancí. Na druhou stranu bylo znát, že v letní přípravě se kvůli nemocem hráči scházeli postupně," řekl trenér Okuly Nýrsko Petr Výtisk.

Průběh letní přípravy hodnotil s rozporuplnými pocity. "Kvůli velké marodce. Někteří měli příušnice, takže jsme museli odkládat start přípravy o týden. Kádr byl kompletní až v průběhu minulého týdne. Tento týden nás čeká spoustu práce, aby se nám povedlo kluky vyladit na první soutěžní utkání," vysvětlil Výtisk.

Vzhledem ke stavu kádru během července jsou dva přípravné zápasy podle něj dostatečné. "Ale příprava trvá měsíc a hráči raději hrají, než pouze trénují," ví kouč.

Nýrsko nezískalo žádnou posilu, ale největším posílením je pro Okulu uzdravení Martina Bastla. "Tím se nám rozšíří možnosti v záloze," pravil Petr Výtisk.

Robin Dvořák neuspěl na testech v českobudějovickém dorostu, a tak trenérovi zůstal kádr pohromadě. "Mužstvo je velice mladé, můžeme s ním pracovat postupnými kroky," těší trenéra.

Už tuto neděli (18.00) hostí Nýrsko nováčka krajského přeboru Keramiku Chlumčany. "Očekávám těžší utkání, než si spousta lidí myslí, protože z I. A třídy postupovaly kvalitní mančafty. Poznali jsme to v minulé sezoně, kdy jsme v Poháru krajského fotbalového svazu vypadli s Horšovským Týnem. Očekávám nadšeného soupeře, který chtěl postoupit do krajského přeboru, nakonec se do vyšší soutěže dostal. Přesto věřím, že domácí premiéru zvládneme vítězně," prohlásil Petr Výtisk.