„Zápas s Kralovicemi patřil mezi vůbec ty nejtěžší, protože soupeř opravdu potvrdil své kvality. Kralovice šly dvakrát do vedení, byly směrem dopředu velmi kreativní a nebezpečné. Všichni kluci ale tento zápas odjezdili tak, jak měli, a odměnou nám byl gól z pokutového kopu v nastavení poté, co jsme soupeře zatlačili a vyrovnat si podle mého názoru zasloužili," hodnotil remízovou partii s Kralovicemi brzy již dvaatřicetiletý Voráč, který šel do hry v 61. minutě za Karla Křížka, který vstřelil první branku Startu v utkání.

V příštím kole hrají Luby opět doma, konkrétně v sobotu 25. března od 15 hodin. Soupeřem bude poslední tým tabulky Bolevec, který o víkendu poprvé na jaře nebodoval, když na svojí Prokopávce podlehl silným Malesicím 0:3.

TJ START Luby - TJ Sokol Kralovice 2:2

Poločas: 0:1. Branky: 53. Křížek, 90+5. Voráč z penalty - 7. Lavička, 56. Pánek. Rozhodčí: Přibyl - Rubáš, Strolený. ŽK: 0:3 (45. Berbr, 77. Řenč + Kříž po utkání). Diváci: 110. TJ START Luby: Šít - Blohmann, H. Pikhart, Čipera, Křížek (61. Voráč), Vozka, Holý, Petrželka, Marek, Pivoňka (86. Beránek), Matějka. Trenér: Radek Pikhart. Sokol Kralovice: Bodurka - Berbr, Řenč, Kříž, Koča, Lavička, Vlk, Pánek, Hurt (69. Vrána), Sládek, Běláč. Trenér: Tomáš Škvor.

