O branky se postarali Jan Holý, Vojtěch Petrželka a jednadvacetiletý Tomáš Partyngl (z penalty), který se do Startu odstěhoval z divizních Klatov, ale jeho přestup ještě není oficiálně dotažený. „Zápas s Mrákovem pro nás začal velmi dobře. V prvních deseti minutách jsme šli do vedení po krásném gólu Jana Holého. Soupeře jsme kombinačně přehrávali a vytvářeli si zajímavé šance, přičemž Mrákov hrozil pouze z brejků," popisoval Tomáš Partyngl průběh prvního poločasu, který po pěkném průniku a faulu na Vojtěcha Petrželku proměnil nařízenou penaltu a zvýšil náskok už na 2:0. Ještě do konce prvního poločasu přidal třetí branku aktivní Petrželka a Luby měly vítězství na dosah.