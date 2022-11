Zvládli jsme to jako tým, rozplýval se obránce Matěj Šoul po výhře na Aritmě

Dynamo bylo v prvním dějství na Klatovsku lepší, ujalo se zásluhou kanonýra Jana Havlíčka vedení a když pět minut po změně stran navýšilo svůj náskok, nic nenapovídalo tomu, že Luby se ještě dokážou vrátit zpátky do zápasu. Jenomže v 55. minutě snížil Matěj Pivoňka a ráz utkání se náhle změnil.

Fotbalista Startu Luby Matěj Pivoňka.Zdroj: Jindřich Schovanec

„Od tohoto okamžiku jsme se zvedli, zakousli se do soupeře a hnali se za vyrovnáním. To nakonec přišlo v závěru po standardní situaci, kdy si jeden z hostujících hráčů srazil míč do branky. Pak jsme ještě mohli strhnout vítězství na svoji stranu, protože šance na to byly, ale skóre se už neměnilo. Škoda, chtěli jsme vyhrát, ale bod vzhledem k průběhu zápasu bereme," dodal Pikhart.

TJ Start Luby - Dynamo Horšovský Týn 2:2

Poločas: 0:1. Branky: 55. Pivoňka, 82. Šutek vlastní - 14. J. Havlíček, 50. Mašek. Rozhodčí: Šlauf - Cimický, Flesar. ŽK: 3:2 (33. Pivoňka, 39. Čížek, 89. Čipera - 19. J. Havlíček, 29. Šutek). Diváci: 89. Sestava TJ Start Luby: Šít - Čížek, H. Pikhart, Řeřicha, Panuš, Holý, Cole, Petrželka, Pivoňka, Čipera, Švec. Trenér: Radek Pikhart. Sestava TJ Dynamo Horšovský Týn: Hec - Chrž, Šutek (82. Nidl), Gregořica, Mašek (64. Fischer), Čižikov, Svárovský, Malý, Falout, Černík, J. Havlíček. Trenér: Miroslav Jung.

