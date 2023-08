Těsná porážka, dvě remízy. O víkendu už ale fotbalisté TJ START Luby dokázali v novém soutěžním ročníku uspět naplno. Parta bojovníků z předměstí Klatov doma porazila ve čtvrtém kole krajské I. A třídy nevyzpytatelné Kralovice 4:1 a slaví první vítězství v sezoně.

Fotbalisté TJ START Luby (červení), archivní snímek. | Foto: Jindřich Schovanec

Luby navíc díky výhře poskočily v tabulce na desátou příčku. Klíčovým okamžikem celého střetnutí bylo vyloučení hostující brankáře Ondřeje Kozlera za stavu 1:0 pro domácí. Důvod červené karty? Hra rukou mimo pokutové území, což ostatně stojí i v zápise o utkání. „Zmařil (brankář Kozler - pozn. autora) zjevnou brankovou příležitost úmyslným hraním míče rukou cca jeden metr před pokutovým územím," napsal sudí Daniel Ruda.

Přesilovku Luby o chvíli později využily a do kabin šly s dvougólovým náskokem v zádech. „Na začátku zápasu byly Kralovice lepší, byly často na míči, ale nevybavuji si žádnou jejich vyloženou příležitost," uvedl v hodnocení trenér Startu Radek Pikhart. „Pak jsme převzali iniciativu do svých rukou my a ujali se vedení. Po červené karty pro hostujícího brankáře, jehož místo mezi tyčemi zaujmul nejspíš někdo z pole, protože Kralovice neměly náhradního brankáře, přidal druhou branku po krásné individuální akci Lukáš Marek," popisoval kouč.

„Přestože jsme v kabině kluky upozorňovali, že ještě není hotovo, ani úvod druhého poločasu nám úplně nevyšel. Kralovice byly i v deseti herně lepším mužstvem, ale další branku jsme naštěstí po našem vyrovnání obrazu hry přidali my. Soupeř pak sice snížil, ale v závěru jsme vstřelili čtvrtý gól a připsali si důležité tři body," ulevil si Pikhart, kouč fotbalistů TJ START Luby.

TJ START Luby - TJ Sokol Kralovice 4:1

Poločas: 2:0. Branky: 32. Holý, 43. Marek, 69. Matějka, 84. Křížek - 71. Pánek. Rozhodčí: Ruda - Schneider, Tykal. ŽK: 3:3 (14. Tomaka, 51. Partyngl, 77. Blohmann - 23. Vlk, 64. Kříž, 80. Řenč). ČK: 0:1 (40. Kozler). Diváci: 129. Sestava TJ START Luby: Hromada - Čipera, H. Pikhart, Blohmann (78. Čížek), Marek, Tomaka (58. Řeřicha), Partyngl (86. Vozka), Holý, Petrželka, Matějka, Křížek (86. Šalsa). Trenér: Radek Pikhart. Sestava TJ Sokol Kralovice: Kozler - L. Sládek, Gažák, J. Kulhánek, Řenč, Pánek, D. Sládek, Berbr, Vlk (46. Lavička), Běláč (46. Kříž), Hurt (68. Kůsa). Trenér: Tomáš Škvor.

