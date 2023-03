Minulý týden porazili na úvod jarní části I. A třídy okresního rivala z Mochtína poměrně jednoznačně 3:0, ale ve druhém utkání už narazili. Fotbalisté TJ START Luby podlehli Křimicím 0:2, když branky domácího týmu stříleli Václav Sýkora, bratr fotbalisty Viktorie Plzeň Jana Sýkory, a dvojnásobný český šampion (se Slavií a s Plzní) Pavel Fořt.

TJ START Luby (na snímku fotbalisté v červenobílých dresech). | Foto: Jindřich Schovanec

„I když jsme nakonec prohráli, myslím si, že to bylo vyrovnané utkání, které mohlo skončit výhrou pro kterýkoliv tým. Nakonec jsme však udělali klíčové chyby my, které soupeř potrestal, zatímco my jsme svoje šance zahazovali. To rozhodlo, to nakonec znamenalo, že jsme si domů neodvezli ani jeden bod," litoval fotbalista lubského Startu Jan Holý. Šanci na reparát mají Luby v sobotu od 15 hodin doma proti Kralovicím, které se na jaře zatím hledají.

I. A třída (17. kolo): FC Křimice - TJ START Luby 2:0

Poločas: 1:0. Branky: 27. Sýkora, 86. Fořt. Rozhodčí: Rubáš - Kraus, Kripner. ŽK: 1:3 (60. Čechura - 29. J. Matějka, 64. Koželuh, 78. Pivoňka). Diváci: 68. Sestava FC Křimice: Moravec - Křehlík, Dytrt (62. Jan Zapoměl), Kuneš (88. Havlíček), Sýkora (68. Fořt), Kovačič (68. J. Vonášek), D. Matějka (88. Koutek), Szedmák, Čechura, Šváb, Grambal. Trenéři: Ondřej Zapoměl, Roman Vonášek. Sestava TJ START Luby: Šít - Blohmann, H. Pikhart, Tomaka (86. Beránek), Vozka, Koželuh, Holý, Petrželka, Marek (90. Panuš), Pivoňka, J. Matějka). Trenér: Radek Pikhart.

