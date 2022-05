„Utkání v Kralovicích se nám nepovedlo. Začalo to rychlým gólem domácích, byť se nám hned záhy podařilo vyrovnat. Následně diváci viděli pár šancí na obou stranách, ale závěr poločasu patřil Kralovicím, které se vytvořily lehký nápor a nás před odchodem do šaten několikrát podržel brankář," popisoval fotbalista lubského Startu Jan Holý průběh úvodního dějství.

Fotbalisté TJ Start Luby (na archivním snímku hráči v červených dresech) nestačili v sobotním utkání 25. kola I. A třídy na Kralovice, kterým podlehli 1:4.Zdroj: Jindřich Schovanec

Byl to právě mladík v dresu Startu, který v 19. minutě odpověděl na vedoucí trefu domácích a dal svému týmu naději na bodový zisk. Jenomže po obrátce střílely góly pouze Kralovice. „Dlouho to vypadalo, že o osudu utkání rozhodne jediný gól. Bohužel jsme udělali chybu a v 70. minutě inkasovali podruhé po naší standardce, kdy jsme ji zbytečně ukvapeně rozehráli, soupeř míč odvrátil do rychlého brejku a následné přečíslení s přehledem vyřešil gólem na 2:1," zlobil se Holý.

Od té doby to byl zápas na jednu branku a domácí zásluhou dalších tref Lavičky, jenž proměnil pokutový kop a Růžka z poslední minuty, dali výsledku konečnou podobu. „Druhá inkasovaná branka nás srazila, především v hlavě," uznal Holý.

„Domácí naopak nakopla, a to už se na venkovním hřišti s podporou jejich fanoušků těžko otáčí. Po třetím gólu už to bylo utkání na jedinou branku, na tu naší. Mrzí mě, že nezvládáme závěry zápasů, které většinou rozhodují. Musíme udržet soustředěnost po celou dobu utkání," burcuje Jan Holý do dalších důležitých soubojů, ve kterých půjde Startu o hodně - o holé přežití v soutěži.

TJ Sokol Kralovice - TJ Start Luby 4:1

Poločas: 1:1. Branky: 17. Jakub Kulhánek, 69. P. Bulín, 80. Lavička z penalty, 90. Růžek - 19. Holý. Rozhodčí: L. Fanfule - Bogdan, Bíba. ŽK: 3:1 (38. Šott, 85. Vlk, 85. Sládek - 58. Šleis). Diváci: 73. TJ Sokol Kralovice: Šott - Vlk, Kůsa, Sládek, Lavička, Řenč, Jakub Kulhánek, Berbr (88. Růžek), Pánek (68. P. Bulín), Koča (88. Běláč), M. Bulín. Trenér: Oldřich Šubrt. TJ Start Luby: Šít - Švec, Čížek (83. Beránek), H. Pikhart, Blohmann, Holý, Basha, Petrželka, Pivoňka (75. Jirotka), Cole, Šleis (88. Červený). Trenér: Radek Pikhart.

