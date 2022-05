A když za dvě minuty tentýž, mimochodem teprve sedmnáctiletý fotbalista přidal druhou branku, bylo rozhodnuto. Ve třetí minutě nastavení se ještě prosadil Jílek a domácí Start tak prohrál 0:3. „Konečný výsledek vypadá jednoznačně, ale tak jednoduché to nebylo. Jednalo se však o zaslouženou výhru,“ nechal se slyšet Jan Pleticha, trenér petřínského béčka, jehož tým si v Lubech definitivně zajistil postup do krajského přeboru.

Fotbalisté TJ Start Luby (na archivním snímku hráči ve žlutých dresech) prohráli s rezervou Petřína 0:3. Ta rozhodla po pauze a slaví postup do krajského přeboru.Zdroj: David Koranda

Teď už jde jen o to, jestli z prvního nebo druhého místa. Více napoví páteční souboj s druhým Tachovem. Luby jsou naopak v tabulce druhé nejvyšší krajské soutěže dvanácté a o záchranu ještě do konce sezony svedou tuhý boj. Příště jedou do Kralovic, kde nastoupí už tuto sobotu od 10.15 hodin. Uspějí?

TJ Start Luby - SK Petřín Plzeň B 0:3

Poločas: 0:0. Branky: 59. a 61. Šedivý, 90+3. Jílek. Rozhodčí: Bína - Bureš, Brůha. ŽK: 2:0 (51. Petrželka, 64. Čížek). Diváci: 120. TJ Start Luby: Šít - Švec, Panuš, Čížek, H. Pikhart, Petrželka, Holý, Basha (88. Lalev), Pivoňka, Jirotka (88. Koubek), Červený (78. Beránek). Trenér: Radek Pikhart. SK Petřín Plzeň B: Suchý - Zíma (73. Žemlička), Veselý, Hrdina, Jílek, Kunesch (84. Frank), Šiml (64. Hofman), Šedivý (84. Šneberger), Fikrle, Krystl, Voves. Trenér: Jan Pleticha.

