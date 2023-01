„Měli jsme před zápasem rozmluvu, vyříkali jsme si určité věci. Zhodnotili si předchozí utkání v Sušici a řekli si, co bylo špatně, co se mi nelíbilo, co chceme hrát, že musíme bojovat," prozradil trenér Lhoty Petr Nykles. „Jsem rád, že si to kluci vzali k srdci, protože bojovnost v zápase s Rapidem byla o poznání vyšší než předtím v Sušici," pochvaloval si třiapadesátiletý lodivod.