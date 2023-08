ANKETA DENÍKU: Kdo byl nejlepším fotbalistou 2. kola krajského přeboru? Hlasujte

„My jsme měli strašidelný první poločas, ve kterém jste dostali tři góly, nic se nám nedařilo a kupili jsme chybu za chybou. Proti důraznému, rychlému a nepříjemnému soupeři jsme se těžko prosazovali,“ žehral 53letý lodivod.

„Ve druhém poločase jsme se i díky střídání dostali zpátky do hry a se štěstím mohli v nastavení i vyrovnat, ale asi by to bylo nespravedlivé. Nepomuk měl více šancí, jeho hráči šli snad osmkrát sami na branku, byli prostě lepší,“ doplnil Nykles s tím, že jeho tým se musí urychleně vrátit k tomu, co chce hrát, jinak bude mít v dalším pokračování probíhající sezony veliké problémy.

TJ Sokol Lhota (žlutí), archivní snímek.Zdroj: Deník/Filip Nekola

A jak zápas hodnotili v táboře vítězného Nepomuku? Tak nějak podobně. „V první půli jsme hráli výborně. Dokázali jsme se třikrát gólově prosadit a spálili několik dalších tutových šancí,“ řekl Deníku kouč Josef Viktora.

„Lhota se ve druhé půli zlepšila, výrazně ji pomohla střídání, ale i tak jsme si vytvořili celou řadu dalších příležitostí, z nichž jsme bohužel proměnili pouze jednu. Zejména díky naší neproduktivitě to bylo otevřené až do konce, ale náskok jsme naštěstí uhájili, máme tři body a jsme spokojení,“ pokyvoval zkušený trenér fotbalového a zdá se, že rozjetého týmu z jihu Plzeňska.

Nepomuk, který je po dvou kolech o skóre první, hostí v dalším kole nováčka z plzeňské Košutky, fotbalisty Lhoty zase čeká nesmírně náročný duel na hřišti Nýrska. Oba zápasy jsou na programu v sobotu od osmnácti hodin.

TJ Sokol Lhota – FK Nepomuk 3:4

Poločas: 0:3. Branky: 66. Petrželka, 82. Peterka z penalty, 88. Eliášek – 32. a 77. Kašpar, 11. Sládek, 44. A. Viktora. Rozhodčí: Petrželka – Bína, Petrželková. ŽK: 1:2 (12. Švehla – 90+4. A. Viktora, 90+5. Kalabza). Diváci: 105. Sestava TJ Sokol Lhota: Bláha – Petr (79. Eliášek), Horník, Peterka, Černý, Dyk, P. Suda (46. Kohout), Kotrnoch (79. V. Suda), Sulek (46. Petrželka), Marek, Švehla (79. Šroubek). Trenér: Petr Nykles. Sestava FK Nepomuk: Flandera – Berkovec (65. Pittr), Voráček, Skala, A. Viktora (79. Jára), Kozák, Sládek (79. Vladař), Michal Baran, Kalabza, Kašpar, Nový (73. Urbánek). Trenér: Josef Viktora.

