Co říkáte na to, že jste se stal vítězem ankety Deníku o nejlepšího hráče 14. kola krajského přeboru? Věděl jste vůbec o svojí nominaci?

Jo, věděl jsem o tom. I to, že jsem vyhrál. Však mi ve čtvrtek na tréninku už kluci psali mezi pokuty pěkná čísla (úsměv).

V nominaci se objevil i Ondřej Kotrnoch ze Lhoty. Je nepsaným pravidlem, že pokud se v nominaci objeví právě někdo z tohoto týmu, anketu zákonitě i vyhraje. Překvapilo vás, že tomu tak nyní nebylo?

Překvapilo, nevěřili jsme tomu, ale ono to má nejspíš svoje opodstatnění. Ve Lhotě vždycky nejvíce hlasuje trenér Petr Nykles, který se byl na našem zápase s Petřínem podívat. A říkal mi, že jsem hrál dobře. Tak asi tentokrát hlasoval pro mě, nebo to nějakým způsobem zařídil (směje se).

Opravdu si myslíte, neboj je podezíráte, že jste anketu vyhrál díky němu?

Když trénoval Chotíkov, tak tyhle ankety vždycky vyhrávali hráči Chotíkova. Teď je zase pravidelně vyhrávají kluci ze Lhoty. Něco na tom asi bude (úsměv).

Nominaci jste si nicméně vysloužil díky vítězné brance v zápase proti rezervě Petřína, kdy jste pěknou střelou levou nohou nekompromisně propálil gólmana hostů. Kolik jste dal ve svojí kariéře branek vaší slabší levou nohou?

Přesně nevím, ale kluci v Chotíkově mi říkali, že od doby, co mě znají, dávám góly většinou levačkou, přestože jsem pravák a pravá noha je mou silnější.

V sobotu vás čeká derniéra velice povedeného podzimu v podobě venkovního zápasu na hřišti vejprnické Slavie. Jaké utkání očekáváte?

Vejprnice mají kvalitní tým, chtějí hrát fotbal. Mají tam několik zajímavých hráčů, zejména do ofenzivy. Čtyři kluky bych klidně bral k nám do týmu, moc se mi líbí, ale jmenovat je nebudu, aby neměli nos moc nahoru (smích). Očekávám pěkný zápas, góly určitě padnou na obou stranách. Jak je u nás zvykem, čisté konto neudržíme. Přestože jsou Vejprnice silné směrem dopředu, vzadu vidím slabiny. To by mohla být voda na náš mlýn. Musíme toho využít.

Takže cílem jsou jen tři body?

Jednoznačně. Chceme přezimovat minimálně s pětibodovým náskokem na třetí tým. Ideální by ještě bylo, aby se béčko Petřína pomlátilo se Lhotou a zápas skončil remízou, a Nýrsko v neděli prohrálo v Radnicích (směje se).

Bez ohledu na výsledky posledního kola podzimu: v tabulce jste druzí za Tachovem, ve čtrnácti zápasech jste vybojovali úctyhodných 34 bodů. Předpokládám, že v Chotíkově panuje s podzimem veliká spokojenost…

Pro Chotíkov je tohle zatím nejlepší výsledek v historii. Tak nějak jsem před sezonou čekal, že budeme nahoře, ale že budeme mít tolik bodů, to je pro mě osobně příjemné překvapení. Klukům jsem nicméně připomínal, že nás čeká ještě jeden zápas o tři body, a ty chceme. Ale i kdyby se nám zápas ve Vejprnicích nepovedl, podzim už teď hodnotím určitě jedině pozitivně.

