A sedmý tým loňského ročníku krajské I. A třídy lovil znovu v horažďovických vodách. Dres souboru trenéra Pavla Hrubce bude nyní oblékat rovněž dvacetiletý Luboš Král, odchovanec horažďovického fotbalu, jenž stejně jako již zmiňovaný Jakub Štěch využil volného přestupového okna, které v českých fotbalových soutěžích probíhalo od 1. do 20. června.

Fotbalisté TJ Sušice (na archivním snímku hráči v modrých dresech) přivítali ve svých řadách druhou letní posilu.Zdroj: Jindřich Schovanec

„Druhou posilou se stává ,,špílmachr“ týmu FK Horažďovice, také teprve dvacetiletý Luboš Král. Stejně jako Kuba Štěch i Luboš je odchovanec Horažďovic a v dorostu nastupoval za spojený tým Horažďovic a Sušice. Jeho předností je schopnost dobře tvořit a číst hru. I on svými výkony pomohl svému bývalému klubu atakovat nejvyšší příčky a bojovat o postup do vyšší soutěže až do posledního kola,“ uvedl fotbalový oddíl TJ Sušice na svém facebooku.

Luboš Král v loňské sezoně, ve které Horažďovice obsadily v béčkové skupině I. B třídy třetí místo, odehrál třináct zápasů, v nichž si připsal jeden přesný zásah a dvě žluté karty. „Luboši, vítáme tě v našem klubu a přejeme ti, stejně jako Kubovi, mnoho úspěchů a pevné zdraví,“ doplnil klub v působivém čtvrtečním příspěvku o představení své nové hráčské akvizice.

