To nic však nemění na tom, že společné tréninky tým "od Globusu" začne až poslední lednové pondělí. „Budeme trénovat třikrát týdně. Dvakrát na umělce, jednou ve fitku, kde nás čekají kruhové tréninky a posilování," prozradil Kučera.

„Od 9. do 12. února pak máme soustředění na Špičáku, kde si splníme to největší gró fyzické přípravy. Ale nebude to jen o běhání, bereme s sebou běžky a chceme si soustředění zpestřit i tímto způsobem. Snad bude sníh," zamýšlí se nahlas Petr Kučera. „K tomu tam navíc budeme chodit do haly, na večery plánujeme teambuilding. Chceme spojit užitečné s příjemným," pokračuje.

FC Chotíkov 1932 (na snímku hráči v bílých dresech).Zdroj: David Koranda

A co přípravné zápasy? „První utkání budeme hrát 5. února s Malesicemi. Jedná se o dohrávku 2. kola krajského poháru," připomíná trenér Chotíkova.

„Po návratu ze soustředění se na umělce v Klatovech utkáme s německým Zwieselem a generálku obstará souboj s Doubravkou," uvedl sedmatřicetiletý lodivod. „A pokud bychom postoupili v poháru dále, v únoru budeme hrát ještě zápas 3. kola s Mýtem. Kdyby se nám to nepovedlo, budeme muset hledat jiného soupeře. Ale rozhodně chceme hrát," konstatuje kouč.

Kádr týmu, který na podzim zářil a skončil druhý za suverénním Tachovem, se přes zimní přestávku nijak nezměnil. „Nikdo neodešel, takže bychom měli být stejně silní jako v první polovině sezony," kvituje Petr Kučera.

„Určitě navíc přijde jeden gólman, jehož jméno bych zatím nechtěl zveřejňovat, a pak se s námi do přípravy zapojí ještě dva dorostenci," prozradil s tím, že na zkoušce je v Chotíkově také Jiří Štěrba (ročník 1997), který naposledy působil (a ještě je registrován) ve Spartaku Chodov (v Karlovarském kraji).

A jaké jsou cíle Chotíkova pro jarní část krajského přeboru? „Dali jsme si dva. Primárně chceme v domácí odvetě porazit Tachov," culí se Kučera. „A chtěli bychom se udržet v nejlepší trojce. Chotíkov nikdy nebyl v krajském přeboru na bedně, takže by to pro nás a náš klub byl historický okamžik," dodává trenér.

