„Sestavu jsme lepili doslova na poslední chvíli a proto jsme do Rokycan jeli s velkými obavami. No a než jsme se rozkoukali a vzpamatovali se ze šoku, který nám jakožto většině sparťanů připravila plzeňská Viktorka, prohrávali jsme po 25 minutách 0:5 a byli zralí na ručník. Do čeho domácí mladíci kopli, skončilo v naší síti i díky hrubým chybám a laxnosti při bránění,“ posteskl si po zápase svéradický kapitán Martin Heimlich.