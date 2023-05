Enormním nasazením jsme cennou výhru uhájili, oddechl si trenér Chanovic

„Utkání rozhodl opět již první poločas, ve kterém nás domácí hráči nepustili do vážnější střelecké příležitosti, a naopak sami dokázali třikrát skórovat. Ve druhém poločase se hra opticky vyrovnala, i my jsme se dokázali dostat do zakončení, ale bohužel pokračovala naše mizerná produktivita, korunovaná další neproměněnou penaltou. Po předchozích vysokých porážkách nás tak může těšit snad jen alespoň trochu přijatelný výsledek,“ dodal fotbalista.

TJ Sokol Mochtín (žlutí), archivní snímek.Zdroj: Jindřich Schovanec

Mochtínu zbývající do konce letošní sezony odehrát ještě čtyři zápasy. Ten nejbližší už v neděli od 18 hodin doma proti rozjetému Horšovskému Týnu. Následují těžké souboje v Plzni na Bolevci a Křimicích, derniéru pak obstará domácí souboj s Kralovicemi. Los tedy pro Sokol Mochtín není vůbec příznivý.

TJ Keramika Chlumčany – TJ Sokol Mochtín 3:0

Poločas: 3:0. Branky: 13. a 28. z penalty Tomášek, 45+1. Dolejš vlastní. Rozhodčí: Škarda – Přibyl, Hošek. ŽK: 1:3 (69. Lösch – 27. Lysek, 27. Z. Smolík, 64. Bejvl). Diváci: 100. Hřiště: Chlumčany. Sestava TJ Keramika Chlumčany: Lösch – Vojáček, Milota, Jan Havlík, Štolle, Kulhánek (79. Samek), Němeček, Tomášek (46. Smola), Potočník, Hrdlička (59. Tomíšek), Švec (46. Šimána). Trenér: Vladimír Kudláček. Sestava TJ Sokol Mochtín: D. Prokop – Lysek, Dolejš, Bejvl, Žiak, Z. Novák, Šafránek, Z. Smolík, M. Prokop, Strejc, R. Smolík (71. Osvald). Trenér: Jaroslav Cihlář.

