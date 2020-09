Teď jedeme na horkou půdu Kralovic. Očekávám těžké utkání, ale chceme uspět. Přesně tato slova vypustil z úst trenér fotbalových Žichovic Michal Čadek před sobotní bitvou 3. kola krajské I. A třídy. Z původně těžkého utkání se ale narodila jednoznačná záležitost. TJ Žichovice totiž na severu Plzeňska zvítězila jednoznačně 6:1.

Žichovice porazily Kralovice 6:1. | Foto: Jindřich Schovanec

„Opravdu jsme očekávali těžké utkání. Kralovice nám totiž vyslaly jasný vzkaz, když předchozí dva zápasy vyhrály. Celý týden jsme se na zápas připravovali, věděli jsme, že Kralovice budou chtít hrát fotbal. Ale upřímně, ničím nás nepřekvapily. Po většinu utkání jsme byli dominantní, a to rozhodlo. Ve druhém poločase navíc soupeř otevřel hru, a to nám hrálo do karet,“ uvedl trenér Michal Čadek.