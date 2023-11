„Před začátkem sezony jsme si chtěli být nahoře, ale že skončíme po podzimní části druzí, to je určitě paráda a výsledek nad naše očekávání," prohlásil trenér vejprnické Slavie Lukáš Paul. Tomu udělal radost nejen herní projev svých svěřenců v jednotlivých zápasech, defenziva pevná jako skála, ale také skvělá parta a to, že se týmu vyhýbala hromadná zranění.

Celková podzimní bilance Vejprnic: 2. místo (15 zápasů, 9 výher, 5 remíz, 1 porážka, skóre 24:13, 32 bodů). Doma: 5. místo (7 zápasů, 4 výhry, 3 remízy, 0 porážek, skóre 13:6, 15 bodů). Venku: 2. místo (8 zápasů, 5 výher, 2 remízy, 1 porážka, skóre 11:7, 17 bodů). Nejlepší střelci: David Csambal (9 branek), Adam Heller (3 branky). Nejvíce žlutých karet: David Csambal (6), Vladimír Puhlovský (4). Nejvyšší vítězství: Vejprnice - Sokol Černice 3:0.

„Až na dvě vážnější zranění Kuby Vavríka a Filipa Heindla (zlomená žebra) jsme podzim odehráli téměř v kompletním složení. Vždycky jsme tam udělali jen pár změn, ale jinak nám drželo zdraví, a za to jsme moc rádi. Nechci zapomenout ještě na zranění kapitána Ládi Puhlovského, ale mám na mysli to, že když už zranění přišla, tak jich nebylo pět najednou jako dříve, ale vždycky to byli jeden dva hráči, které jsme na hřišti dokázali nahradit," uvedl dvaačtyřicetiletý kouč.

Druhé místo, jak už sám zmínil, považuje za fantastický výsledek. Zároveň ale jako závazek do jarního pokračování sezony. „Pamatuji si, že loňskou nebo vlastně spíš předloňskou sezonu už jsme na druhém místě byli, ale pak přišel jeden nepovedený zápas, od kterého jsme se svezli dolů. To určitě nechceme zopakovat, takže musíme přes zimu pořádně a poctivě potrénovat a na jaře pokračovat v tom, co nás zdobilo na podzim," uvědomuje si.

Fotbalisté vejprnické Slavie (na archivním snímku hráči v červeno-bílých dresech) byli na podzim druhým nejlepším týmem krajského přeboru.Zdroj: Filip Nekola

Tak i tak: Vejprnice se díky famóznímu podzimu zařadily mezi hlavní adepty na postup do divize. „Ale o tom se teď vůbec nebavíme, ani jsme o tom nepřemýšleli," říká Lukáš Paul. „Divizi jsem si zahrál a vím, že skok z krajského přeboru do divize je obrovský. Stejně tak, jako je velký rozdíl mezi divizí a třetí ligou. Není to na pořadu dne, ale kdyby se to povedlo, určitě bychom to museli nejdříve zvážit společně s vedením a bylo by nutné kádr výrazně posílit," má jasno stále ještě mladý kouč sešívaného celku z Plzeňska.

Krajský přebor - podzim 2023

Nejlepší tým: SK Petřín Plzeň B (1. místo, 44:20, 34 bodů). Nejlepší tým doma: SK Rapid Plzeň (8 zápasů, 36:9, 21 bodů). Nejlepší tým venku: SK Petřín Plzeň B (7 zápasů, 24:10, 17 bodů). Nejlepší ofenziva: SK Rapid Plzeň (47 branek). Nejhorší ofenziva (nejméně vstřelených gólů): TJ Sokol Plzeň-Černice (14 branek). Nejlepší defenziva: SK Slavia Vejprnice (13 branek). Nejhorší defenziva: TJ Baník Stříbro (49 branek). Nejvíce výher: SK Petřín Plzeň a Rapid Plzeň (10). Nejvíce porážek: TJ Slavoj Mýto, TJ Zruč, TJ Baník Stříbro, TJ Košutka Plzeň (10). Nejvíce remízových výsledků: SK Slavia Veprnice (5).

Celkový počet zápasů: 120. Celkový počet gólů: 450. Průměr gólů na zápas: 3,75. Nejlepší střelci: 13 branek - David Kroc (Radnice), 10 branek - Matyáš Kašpar (Nepomuk), Tomáš Řehoř (Rapid Plzeň), Jiří Šmíd (Holýšov), 9 branek - David Csambal (Slavia Vejprnice), Jakub Vondráček (Bohemia Kaznějov), Tomáš Hatina (Slavoj Mýto), 8 branek - Jan Peterka (Sokol Lhota), Daniel Koranda (Rapid Plzeň), Dominik Reindl (Horní Bříza), 7 branek - Tomáš Křen (Rapid Plzeň), Jakub Kraček (Horní Bříza), David Křížek (Sokol Lhota).

Celkový počet žlutých karet: 429. Celkový počet červených karet: 25. Nejvíce žlutých karet: 9 - Adam Král (Zruč), Milan Primas (Košutka), 8 - Miroslav Zach (Holýšov), 7 - Antonín Viktora (Nepomuk), Petr Kučera (Chotíkov), 6 - Serhii Basha (Sokol Černice), David Csambal (Slavia Vejprnice), Adam Ferdinandy (Baník Stříbro), Martin Švehla (Sokol Lhota), Pavel Kalaš (Košutka Plzeň).

Nejvíce červených karet: 2 - Michal Tichý (Bohemia Kaznějov), Serhii Basha (Sokol Černice). Nejvytíženější hráči: 1423 minut - Miroslav Zach (Holýšov), 1415 minut - David Rýdl (Radnice), 1413 minut - Tomáš Michálek (Holýšov), 1410 minut - Jakub Pavlík (Nýrsko), 1404 minut - Jan Melka (Mýto), 1403 minut - Antonín Lavička (Horní Bříza), 1396 minut - Petr Štych (Mýto).

