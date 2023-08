FOTO & OHLASY Z DIVIZE: Benfika prožila snový závěr a slaví důležité tři body

„Jinak byl v poli lepší Kaznějov, což se projevilo především ve druhé půli. Dohrávali jsme v deseti a dostali jsme branku po rohovém kopu. Nakonec jsme ale sami udeřili v samotném závěru ze standardky. S body panuje obrovská spokojenost, ale s předvedenou hrou už tolik ne,“ připustil kouč vítězů.

Nepomuk znovu vyhrál, po tuhém boji přetlačil Košutku

Bez ztráty zůstávají po víkendových bojích ještě fotbalisté Nepomuku, kteří si v sobotu v domácím prostředí poradili s plzeňskou Košutkou (3:1).

Fotbalisté FK Nepomuk (růžové dresy), archivní snímek.Zdroj: Jindřich Schovanec

„V prvním poločase se hrál bezstarostný fotbal, oba týmy si vytvořily řadu šancí, ale do kabin se šlo za stavu 1:1. Po změně stran pak byla k vidění v ohromném horku přece jen opatrnější bitva. My tentokrát nepodali optimální výkon, ale silou jsme soupeře, který podal velmi sympatický výkon, nakonec přetlačili,“ oddechl si nepomucký trenér Josef Viktora, který pochválil nejen svoje svěřence a soka z Plzně, ale také všechny tři rozhodčí. „Moc často to nedělám, ale zápas odřídili bezchybně. Takhle by to mělo být,“ vysekl poklonu trojici arbitrů.

Kluky musím pochválit, řekl trenér béčka Viktorie po domácí výhře nad Pískem

Druhou výhru v sezoně si na své konto připsali nejen fotbalisté Horní Břízy, kteří sestřelili Mýto 4:0, ale také rezerva divizního Petřína, která už v pátek večer deklasovala Baník Stříbro 6:2. O osudu utkání Plzeňané rozhodli již v prvním poločase, který vyhráli jasně 5:0.

Fotbalisté SK Petřín Plzeň (červení), archivní snímek.Zdroj: Vlaďka Štychová

„Po předchozím zápase s Kaznějovem nám vypadlo asi pět hráčů, když se týmem prohnala nějaká chřipka. Postavili jsme tak enormně mladý tým plný dorostenců. I tak bylo během první půle rozhodnuto, když jsme vstřelili pět branek. Soupeř byl hodně zakřiknutý, měl z nás až přehnaný respekt,“ mínil jeden z trenérů petřínského týmu Radek Vodrážka. „O pauze jsme prostřídali všech pět hráčů, aby utkání mělo větší šťávu, ale to se příliš nepovedlo. Zápas se dohrával a hosté nakonec druhý poločas vyhráli,“ mrzelo lodivoda.

Robstav skolil Táborsko a slaví první vítězství v sezoně. Purkart: Zaslouženě

Zruč loupila v Chotíkově, rozhodl druhý poločas

Velice cennou výhru mají v kapse fotbalisté Zruče, kteří přehráli domácí Chotíkov 2:0. „V prvním poločase byl lepší soupeř, ve druhém zase my. Jsme strašně rádi, že jsme to zvládli. Kdybychom s takovým nasazením hráli pořád, byli bychom jinde,“ tvrdil kouč Zruče Jan Kraus.

Trenér TJ Zruč Jan Kraus.Zdroj: David Koranda

S jeho hodnocením souhlasil i hrající trenér Chotíkova Petr Kučera. „Zápas dvou poločasů. V první půli jsme byli jasně lepší, ale svoje šance, zejména po standardních situacích, jsme neproměnili. Ve druhém poločase byl pro změnu lepší náš soupeř, který byl nebezpečnější. Hrál na brejky, a to mu nakonec vyšlo,“ pokrčil rameny trenér domácích fotbalistů FC Chotíkov 1932.

1/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 2/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 3/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 4/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 5/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 6/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 7/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 8/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 9/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 10/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 11/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 12/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 13/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 14/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 15/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 16/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 17/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 18/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 19/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 20/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 21/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 22/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 23/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 24/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 25/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 26/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 27/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 28/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 29/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 30/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 31/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 32/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 33/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 34/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 35/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 36/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 37/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 38/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 39/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 40/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 41/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 42/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 43/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 44/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 45/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 46/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 47/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 48/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 49/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 50/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 51/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 52/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 53/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 54/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 55/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 56/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 57/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 58/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 59/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 60/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 61/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 62/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 63/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 64/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 65/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 66/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 67/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 68/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 69/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 70/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 71/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 72/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 73/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 74/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 75/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 76/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 77/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 78/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 79/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1). 80/80 Zdroj: Jindřich Schovanec Krajský přebor, 3. kolo: FK Okula Nýrsko (na snímku fotbalisté v modrobílých dresech) - TJ Sokol Lhota (žlutí) 2:1 (0:1).

Tři body za výhru 2:1 slavili borci z Nýrska, kteří otočili domácí souboj se Lhotou. Naopak na první vítězství v sezoně stále čekají Vejprnice, které v neděli remizovaly v Hradci u Stoda s domácím Holýšovem 1:1 a připsaly si třetí nerozhodný výsledek v probíhající sezoně.

„Třetí zápas, třetí remíza, a asi i stejné hodnocení. Dali jsme gól v první minutě, měli jsme i další šance, ale druhou branku jsme přidat nedokázali. Celkově ale remízu považuji za spravedlivou, protože i Holýšov měl nějaké příležitosti,“ svěřil se po zápase malinko zklamaný vejprnický kouč Lukáš Paul.

Výsledky 3. kola krajského přeboru: Petřín Plzeň B – Stříbro 6:2 (5:0, 2. Zoubek, 11. Brandner, 16. Hájek, 36. Tětek, 37. Novák, 72. Kolářík – 73. a 76. Kolena), Rapid Plzeň – Kaznějov 2:1 (1:0, 2. Řehoř, 90. Koranda – 54. Tichý), Horní Bříza – Mýto 4:0 (3:0, 45+2. a 72. Kraček, 12. S. Rous, 45. M. Paukner), Nepomuk – Košutka Plzeň 3:1 (1:0, 5. Vosyka, 73. Kašpar, 90+4. Skala – 53. Baran vlastní), Nýrsko – Lhota 2:1 (0:1, 59. Kalivoda z penalty, 83. Rubáš – 29. Horník), Chotíkov – Zruč 0:2 (0:0, 76. Motyčák, 79. A. Král), Holýšov – Vejprnice 1:1 (1:1, 40. Manowetz z penalty – 1. Heller), Radnice – Černice 5:1 (2:1, 25., 60. a 90+2. Kroc, 29. a 82. Vaščák – 58. Fürbacher).

PODÍVEJTE SE: Klatovští fotbalisté podlehli Sokolovu, čekání na výhru pokračuje