„Domažlice jsou velký favorit. My bychom jim chtěli aspoň trochu zatopit. Ale hlavní cíl je skončit do čtvrtého místa,“ říkal před startem jarní části nejvyšší soutěže Roman Baxa, který společně s Lukášem Paulem sedí na lavičce fotbalové Slavie Vejprnice. Oba si pamatují jako aktivní hráči i divizní éru klubu ze severu Plzeňska, ale teď o vyšší soutěži nepřemýšlí. „Možná někdy do budoucna. Ale musel by se kádr doplnit zkušenějšími hráči. Teď sázíme na vlastní mladíky. Zázemí na to klub má, teď přibyla umělka,“ naznačuje Baxa.