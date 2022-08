Z archivu: TJ Sokol Mochtín (modří) - TJ Start Luby.Zdroj: Jindřich Schovanec

Ten si z výsledků v přípravě, kdy jeho družina prohrála s Klatovy 0:20 a béčkem Přeštic 0:11, těžkou hlavu nedělal. „My jsme totiž vůbec nebyli kompletní. Poprvé jsme se v plné palbě sešli vlastně až v pátek před nedělním zápasem a znovu jsme si dokázali, že když jsme kompletní, jsme silní,“ liboval si kouč.

Sám ale přiznal, že i přes dobrý výkon jeho týmu je konečný výsledek pro Luby možná až příliš krutý. „Těžili jsme s křídelních útoků a rychlých brejků. Byli jsme maximálně produktivní. Za zápas jsme si totiž vypracovali asi osm šancí, ze kterých jsme dali šest gólů. A to jsme ještě nedali penaltu,“ říkal Dolejš.

V rámci derby je běžné, že se na hřišti jiskří. To ale v neděli v Mochtíně vůbec neplatilo. „Byl to po téhle stránce celkem pohodový zápas. Co ale musím pochválit, to jsou diváci. Přišlo kolem dvou stovek lidí, utkání tak mělo parádní atmosféru,“ těšilo zkušeného kormidelníka. Zajímavostí je, že poslední branku utkání vstřelil ve čtvrté minutě nastavení domácí třiadvacetiletý brankář Matyáš Blahník, který proměnil nařízenou penaltu.

Mochtín hraje v příštím kole na půdě nováčka z Dlouhého Újezdu, který na úvod prohrál v Horšovském Týně po přestřelce 3:4. Luby naopak doma přivítají silné Křimice a určitě budou chtít odčinit vysokou porážku z úvodního utkání letošní sezony. Jak si oba okresní zástupci ve druhém kole povedou?

TJ Sokol Mochtín - TJ Start Luby 6:2

Poločas: 2:1. Branky: 30. a 55. Žiak, 32. Dolejš, 72. Šafránek, 80. Kapusta, 90+4. Blahník z penalty – 44. a 67. Pivoňka. Rozhodčí: Frgal – Cimický, Flesar. ŽK: 3:3 (17. Kutka, 43. Blažek, 78. Žiak – 77. Petrželka, 79. Čížek, 90+4. Vozka). Diváci: 200. TJ Sokol Mochtín: Blahník – Gajdušek, Blažek, Dolejš, Čeleda, Žiak (89. Osvald), Bejvl, Kutka (56. Kapusta), Lysek, Plánička, Šafránek (75. Škoch). Trenér: Jiří Dolejš. TJ Start Luby: Šít – Vejskal, Čížek, Šnour, Basha, Panuš (65. Vozka), Holý, Maňas, Jirotka (46. Šleis), Petrželka, Pivoňka. Trenér: Radek Pikhart.

