Na pozici hlavního kouče v klubu skončil Tomáš Čakrt a do jeho křesla usedl zkušený trenér Michal Čadek, jenž předtím působil v Klatovech. „Chtěl jsem si chvíli odpočinout, ale znáte to. Jste bez fotbalu čtrnáct dní a už vám tento sport prostě chybí,“ řekl tehdy k nové výzvě.

Společně s ním do obce, kterou v minulosti proslavil především spisovatel a učitel Karel Klostermann, jenž zde strávil svá mladá léta, odešel i tehdejší sportovní manažer SK Klatovy 1898 Milan Koželuh. „I díky němu jsem nabídku přijal,“ přiznal Čadek.

Zvučné posily včetně Pavla Horvátha

Oba pánové se netajili smělými plány, o čemž svědčil i příchod několika hráčů. Do Žichovic se stěhovali elitní kanonýr Karel Krejčí, syn českého trenéra reprezentace do 21 let, obránce David Žáček, nebo horažďovický rodák a bývalý hráč divizní Doubravky Jiří Motl.

Ve výjimečných případech se klub mohl opřít i o služby Pavla Horvátha – bývalého profesionálního fotbalisty a v současnosti asistenta Michala Bílka ve Viktorii Plzeň.

Tým pod vedením Michala Čadka své vysoké ambice následující dva ročníky naplnil do posledního puntíku. V obou sezonách se totiž hřál na čele tabulky druhé nejvyšší krajské soutěže.

Postupy zhatila pandemie koronaviru

K ničemu to však nebylo, globální pandemie totiž oba ročníky předčasně ukončila. „Jsem přesvědčený, že kdyby byl život v normálu, už bychom krajský přebor dávno hráli,“ nechal se v jednom z poměrně nedávných rozhovorů slyšet Ion Butnaru, šikovný fotbalista a kapitán žichovického družstva.

Jenže ten se teď společně s několika dalšími spoluhráči z týmu stěhuje do strakonického Junioru, kde bude hrát Jihočeský krajský přebor. „Je to pravda,“ potvrdil.

Žichovice po nečekaném odstoupení Meclova z krajského přeboru dostaly od svazu (PKFS) nabídku hrát o soutěž výš. Soutěž, kterou vlivem vyšší moci nemohly vykopat sportovní cestou, ale za své výkony i výsledky by si ji jistě zasloužily.

Odchody nejlepších hráčů na jih Čech

Jenže hozenou rukavici nezvedly, naopak. Lákavou nabídku odmítly, i když o ni v minulých dvou letech vehementně usilovaly. Navíc pro nadcházející soutěžní ročník 2021/2022 nepřihlásily ani I. A třídu…

„Žichovice nesehnaly dostatečný počet hráčů, kteří by byli konkurenceschopní v konfrontaci s týmy z krajského přeboru. Takže to asi ani nemělo cenu,“ vysvětlil Deníku Ion Butnaru.

Odliv fotbalistů, kteří hromadně míří do Strakonic (podle informací Deníku se jedná o 5 až 6 hráčů), kde funkci sportovního manažera mimochodem zastává Tomáš Čakrt, bývalý trenér Žichovic, a dopady pandemie znamenají jediné – rychlý sešup zpátky do fotbalového ústraní. Spekuluje se totiž o tom, že Žichovice pro následující ročník přihlásí jen okresní přebor či III. třídu…