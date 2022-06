O pádu tradičního klubu z Prokopávky s jistotou rozhodla právě porážka ve Zruči 0:3. „Začátek jsme měli poměrně dobrý, vypracovali jsme si dvě šance, ale ty jsme bohužel neproměnili. Pak jsme dostali tři rychlé góly a už to bylo těžké. Ve druhé půli jsme se sice snažili a i bez dvou vyloučených hráčů jsme si vytvořili další dvě gólové příležitosti, ale nestačilo to. Klukům i přes porážku musím za bojovnost poděkovat. Nyní padáme do I. A třídy, to se stává, to je fotbal. Ale určitě se vrátíme silnější. Za rok nebo za dva, to je jedno. Ale vrátíme se,“ slibuje fanouškům i hejterům hrající kouč Bolevce.