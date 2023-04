Posilu zvučného jména se podařilo získat Slavoji Koloveč, který hraje fotbalovou I. B třídu. Nováček soutěže na několikátý pokus zlanařil mistra české a gruzínské ligy a bývalého slovenského reprezentanta záložníka Petera Grajciara. Devětatřicetiletý rodák ze Zvolenu hrál naposledy za AFK Slivenec hrající pražskou I. A třídu. Grajciar je v současnosti i trenérem věkové kategorie U14 Viktorie Plzeň.

Utkání 23. kola fotbalové Gambrinus ligy mezi celky SK Slavia Praha a Bohemians 1905 hrané 5. dubna 2010 v pražském Edenu. Peter Grajciar ze Slavie se raduje z úvodní branky zápasu. | Foto: Deník/Vít Šimánek

„K prvnímu kontaktu s Kolovčí došlo loni při exhibici k 90. výročí klubu. Tehdy jsem hrál za výběr bývalých ligových hráčů proti domácímu týmu. Sice jsme vyhráli, ale Koloveč nás hodně potrápila ofenzivním fotbalem. Po zápase jsme si dali s domácími pivo a pokecali,“ přiblížil Grajciar.

Poté se Koloveč pokoušela dostat ligového mistra se Slavií Praha (2008/09) do svého kádru, ale Grajciar nabídkám odolával. „Odmítal jsem, protože jsem jezdil do Prahy hrát za Slivenec. Nedávno jsme si s trenérem Kolovče Martinem Steinbrückerem znovu volali a ptal se, jestli bych ještě nechtěl změnit názor, když jsem v Plzni, ale dojíždím do Prahy. Což bylo každý víkend 200 až 250 kilometrů, kdežto v Kolovči budu za 25 minut. Nechal jsem si to projít hlavou a zvážil pro a proti. Trenér mně předestřel svoje i klubové ambice. Z loňské exhibice jsem věděl, že kvalita mužstva je výborná. Koloveč hraje ofenzivní fotbal, dává mraky gólů a chce postoupit výš. Takže to byly hlavní věci, kvůli kterým jsem se rozhodl. Navíc se mi líbí zázemí, hřiště, tribuna a hezká hospoda (smích),“ vyjmenoval fotbalista, který má tři starty a jeden gól ve slovenské reprezentaci.

Sobotní zápas Kolovče v Chodově ještě nestihne, protože koliduje s termínem zápasu U14 Viktorie Plzeň v Mladé Boleslavi. S Maťom Steinbrückerem jsme si nastavili pravidla, pověděli jsme si termíny zápasů, na které budu moct. Takže v tomto máme čistý stůl,“ popsal Grajciar.

Podle předsedy oddílu Miloslava Duchoně by posila neměla chybět na 90 procentech zápasů ve zbytku sezony. „Potřebujeme zkvalitnit kádr a hru. Kvůli mladým hráčům jsme chtěli někoho zkušeného. Od Petera si slibujeme, že zvedne naši hru a stmelí tým,“ uvedl Duchoň.

Přestup není domluvený na konkrétní čas. „Pokud budu zdravý a Koloveč bude se mnou spokojená, tak spolupráce bude pokračovat,“ prozradil Peter Grajciar, který hrál v Gruzii za Dinamo Tbilisi, Turecku za Konyaspora Polsku za Śląsk Wrocław. V Čechách nastupoval za pražská S, Vlašim, Příbram a České Budějovice.

