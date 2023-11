/KRAJSKÝ FOTBAL/ Neskutečný podzim mají za sebou fotbalisté Kolovče, kteří ve víkendové derniéře první poloviny sezony v I. A třídě Plzeňského kraje deklasovali Kralovice na jejich půdě vysoko 8:1 a zajistili si titul půlmistra. Na nováčka naprosto fantastický výsledek.

Fotbalisté Slavoje Koloveč (na archivním snímku hráči v bílých dresech) přejeli Kralovice a slaví titul půlmistra. | Foto: Jindřich Schovanec

„Ale do zápasu v Kralovicích jsme vstoupili ospale. Asi nám chvíli trvalo, než jsme se srovnali s tím, že jsme hráli už od deseti hodin," poukázal trenér Slavoje Koloveč Martin Steinbrücker na téměř 90 km dlouhou cestu z Domažlicka na sever Plzeňska, a tudíž i brzké vstávání, které dělá dobře jen kokrhajícím kohoutům na zahradě agilního hospodáře. „Dokonce bych řekl, že domácí byli v úvodu lepším a nebezpečnějším týmem," připustil sportovně.

Ve 30. minutě ale vstřelil první branku Slavoje Milan Lucák, a tím odstartoval nevídaný uragán, který se nakonec zastavil až na výsledku 8:1. „První branka nám pomohla, díky ní to z nás spadlo a dalo by se říct, že pak už jsme dominovali. Ale musím znovu pochválit i Kralovice, které bojovaly a chtěly dát alespoň čestný gól, což se jim nakonec povedlo," řekl Martin Steinbrücker, jehož tým všechny gólové zásahy vměstnal do menšího než poločasového úseku mezi 30. a 70. minutou. Domácí fotbalisté skórovali až v 84. minutě.

Koloveč na podzim vyhrála dvanáct z patnácti utkání a nebodovala pouze jednou. A tak se po zásluze uložila do zimního spánku na pozici lídra. „Před začátkem sezony jsme chtěli být nahoře, ale první místo je nad očekávání," bilancuje trenér fotbalové Kolovče první půlku soutěžního ročníku.

Ten pochválil celý tým, který šlapal navzdory tomu, že v průběhu podzimní části přišel kvůli zranění na několik zápasů o zkušeného Petera Grajciara. „Když se nám Peter asi na pět nebo na šest zápasů zranil, slyšel jsem, že půjdeme výsledkově dolů. Ale kluci ukázali, že Koloveč není jenom Grajciar, a že tady máme spoustu kvalitních hráčů," těšilo zkušeného kouče.

Nejlepší podzimní střelci Slavoje Koloveč: 11 branek - Milan Lucák, 9 branek - Peter Grajciar, 6 branek - Lukáš Tumpach, 5 branek - David Tumpach a Pavel Kadlec, 4 branky - Pavel Vachtl a Karel Královec.

Namátkou zmínil třiačtyřicetiletého Miloslava Duchoně, který v áčku odehrál 12 zápasů (1041 minut). „A to ještě snad čtyři víkendy po sobě, kdy jsme měli společně s béčkem hodně zraněných, hrál ve svém věku dva zápasy za víkend. Klobouk dolů," ocenil Martin Steinbrücker přínos zkušeného fotbalisty.

Trenér si teď užije chvilku odpočinku, a pak se s týmem zase vrhne do práce. A pak z pozice vedoucího týmu tabulky vstoupí do jarních bojů. „V zimě potrénujeme, asi doplníme kádr o jednoho dva kluky a půjdeme na to. Rádi bychom se udrželi na špici co nejdéle, ale víme, že nás čeká těžká práce. Kromě nás jsou tam i další silné týmy, které budou chtít zaútočit na celkové prvenství," uvedl trenér Slavoje. Konkrétní sice nebyl, ale na mysli měl pochopitelně Křimice, Horšovský Týn, plzeňský Smíchov, ale i Chlumčany, o nichž panují zvěsti, že by se v blízké budoucnosti měly stát jakousi "Kozákovo" farmou, tedy farmou třetiligového Robstavu. Ale co je na této šuškandě pravdy, ukáže až čas.

TJ Sokol Kralovice - TJ Slavoj Koloveč 1:8

Poločas: 0:2. Branky: 84. Pánek - 30. a 35. M. Lucák, 48. a 70. Grajciar, 58. a 68. Kadlec, 52. D. Tumpach, 55. R. Duchoň. Rozhodčí: Ruda - Kraus, Přibyl. ŽK: 4:4 (20. L. Sládek, 42. Kulhánek, 54. Kříž, 56. Berbr - 20. M. Soupír, 29. Kadlec, 45. J. Lucák + 38. asistent trenéra Hynek Doležal). Diváci: 93. Hřiště: Sokol Kralovice, tráva. Sestava TJ Slavoj Koloveč: Knopf - Kadlec, Šlajs, L. Tumpach, Královec, D. Soupír (58. Sušický), J. Lucák (52. R. Duchoň), M. Lucák, D. Tumpach (73. Vachtl), M. Soupír, Grajciar. Trenér: Martin Steinbrücker.

